Entrega de Tarjetas Beca Rita Cetina en Mayo 2026: Dan Lista de Beneficiarios Pendientes

La entrega de tarjetas de la Beca Rita Cetina de primaria está a solo unos días de comenzar oficialmente, sin embargo algunos estudiantes de secundaria aún tienen pendiente el reparto del medio de pago, por lo que acá te traemos el listado de beneficiarios que deben recoger su plástico para que empiecen a disfrutar del apoyo.

Las familias de los alumnos de primaria están cada vez más cerca de recibir su apoyo de 2,500 pesos para útiles y uniformes escolares, y si realizaste el registro en el mes de marzo, en notas previas te decimos cómo confirmar si tu hijo quedó inscrito y los requisitos que debes cumplir para asegurar la entrega de tu medio de pago.

Sin embargo, aunque está por comenzar esta distribución, algunos beneficiarios de la Beca Rita Cetina de secundaria aún no cuentan con su tarjeta del Banco Bienestar, por lo que la Coordinación Nacional lanzó un llamado para que los padres de familia acudan por su plástico.

Video. Detectan a Falsos Intermediarios en Procesos de Ingreso a Becas del Bienestar

¿Cuándo y dónde es la entrega de tarjetas de la Beca Rita Cetina?

La distribución de las tarjetas del Banco Bienestar para el apoyo de estudiantes de secundaria se está realizando en los municipios de Ixtapaluca y Valle de Chalco Solidaridad del Estado de México (Edomex). En un horario de lunes a viernes de las 9 de la mañana a las 5 de la tarde en la sede ubicada en:

Poniente 8 Mz 109 Lt 19, San Miguel Xico I, Entre Sur 22 Y Av Cuitlahuac, Valle De Chalco, Estado de México.

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A este módulo de las Becas Bienestar, los beneficiarios que tienen pendiente la entrega de tarjetas de la Beca Rita Cetina, deberán llevar los siguientes documentos, tanto de la madre, padre o tutor e hijo:

Acta de nacimiento de la o el tutor y de la o el estudiante.

CURP de la o el tutor y de la o el estudiante.

Comprobante de domicilio reciente (No mayor a 6 meses).

Identificación oficial (Original y copia).

Lista de beneficiarios pendientes de entrega de tarjetas de Beca Rita Cetina

A continuación podrás consultar las escuelas con la clave de trabajo (CCT) de cada una y la lista de beneficiarios que deben acudir cuanto antes por su tarjeta del Bienestar para comenzar a cobrar el apoyo de la Beca Rita Cetina de secundaria:

De la CCT 15DES0013W Emiliano Zapata

1. Alberto Muñoz

2. Ana Santos

3. Dara Borja

4. Karen Lopez

5. Victor Campos

6. Wendy Rodriguez

7. Yazmin Ramos

De la CCT 15DES0098T Moctezuma Ilhuicamina (Quinto Rey Mexica)

1. Diana Rosas

2. Edith Chavarria

3. Estefany Diaz

4. Manolo Martinez

5. Norma Enciso

6. Polet Guzman

7. Sandra Gonzalez

De la CCT 15DES0119P Miguel De Cervantes Saavedra

1. Aurelio Barrientos

2. Berenice Tovar

3. Diana Aguilar

4. Elvira Manrique

5. Erik Rojas

6. Guadalupe Hernandez

7. Juan Aguirre

8. Karina Mejia

9. Miguel Silva

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De la CCT 15DES0225Z Heroes De La Independencia

1. Brandon Sosa

2. Dulce Medina

3. Maria Sanchez

4. Monserrat Sanchez

5. Palmira Vazquez

6. Perfecta Duran

7. Victor Reyes

De la CCT 15DES0311V Octavio Paz

1. Adalid Silva

2. Angela Martinez

3. Brian Villanueva

4. Isis Espinosa

5. Jose Palestina

6. Laura Arozqueta

De la CCT 15DES0315R Jose Vasconcelos

1. Angelica Fernandez

2. Hector Jaime

3. Jazmin Martinez

4. Laura Sanchez

5. Viridiana Bañuelos

De la CCT 15DES0318O Doroteo Arango

1. Osiris Gonzalez

De la CCT 15DPR0063K Juan Rulfo

1. Silvia De Jesus

De la CCT 15DPR1624J Sor Juana Ines De La Cruz

1. Elizabet Avendaño

2. Elizabeth Lopez

De la CCT 15DPR2749Y Jose Vasconcelos

1. Ana Nava

De la CCT 15DST0011Q Jose Antonio De Alzate

1. Carolina Carbajal

2. Dulce Sanchez

3. Gabriel Reyes

4. Maria Espinoza

5. Norma Martinez

6. Sergio Martinez

De la CCT 15DST0054O Vicente Riva Palacio Guerrero

1. Diego Jimenez

2. Magali Arismendi

De la CCT 15DST0106D Agustin Caballero

1. Anahi Sanchez

2. Ariadna Martinez

3. Mariana Vidal

4. Rosa Lopez

De la CCT 15DST0116K Revolucion Mexicana

1. Adriana Molina

2. Ana Aguilar

3. Crisanto Marquez

4. Cristina Montero

5. Francisco Gallegos

6. Francisco Sanchez

7. Gloria Rosas

8. Hazael Esquivel

9. Iris Lopez

10. Luis Flores

11. Magaly Lopez

12. Maria Gallegos

13. Rocio Cervantes

14. Rocio Martinez

De la CCT 15DST0117J Anahuacalli

1. Aaron Tolentino

2. Elizenia Castro

3. Lourdes Aguilar

4. Maria Saldaña

5. Mauricio Galindo

6. Paulina Ramirez

7. Rosa Jimenez

8. Teresa Velazquez

De la CCT 15DST0118I Laura Mendez De Cuenca

1. Cruz Rosas

2. Gerardo Flores

3. Margarita Leal

4. Melisa Tehozol

5. Mercedes Cruz

6. Pedro Prado

7. Tomasa Hernandez

De la CCT 15DST0124T Tenochtitlan

1. Johana Castillo

2. Tarsicio Esquivel

3. Veronica Lopez

De la CCT 15DTV0095B Alvaro Galvez Y Fuentes

1. Ericka Herrera

2. Jennyfer Juarez

3. Luis Prado

De la CCT 15DTV0130R Juventino Rosas

1. Cinthia Godinez

2. Jocelyn Villagomez

De la CCT 15EES0031K Ofic No 1022 Emiliano Zapata

1. Rosario Cortes

De la CCT 15EES0036F Ofic No 0814 Adolfo Sanchez Vazquez

1. Araceli Matias

2. Veronica Martinez

De la CCT 15EES0521Z Ofic No 0345 Belisario Dominguez

1. Armando Velazco

2. Diana Gonzalez

3. Maria De Los Angeles Molina

4. Maria Guadalupe Reyes

5. Marlen Ladino

6. Nataly Flores

7. Nilda Amaro

De la CCT 15EES0566V Ofic No 0396 Josefa Ortiz De Dominguez

1. Adriana Palma

2. Ariadna Alavez

3. Blanca Hernandez

4. Cinthia Gonzalez

5. Citlalli Isidoro

6. Cruz Pelcastre

7. Estela Caballero

8. Eva Perez

9. Gabriela Mendoza

10. Graciela Vazquez

11. Gustavo Zarate

12. Ivan Ricaño

13. Juana Torres

14. Karen Flores

15. Lizbeth Silverio

16. Luisa Lorenzo

17. Maria Del Carmen Balbuena

18. Maria Guadalupe Alvarado

19. Marisol Ramirez

20. Mercedes Chavez

21. Santos Jurado

22. Sergio Gonzalez

De la CCT 15EES0614O Ofic No 0111 Gabriela Mistral

1. Tania Ortega

De la CCT 15EES0667T Ofic No 0345 Belisario Dominguez

1. Adriana Garcia

2. Alin Figueroa

3. Antonio Morelos

4. Elizabeth Sanchez

5. Eva Rodriguez

6. Irving Calderon

7. Lourdes Olvera

8. Rafael Guadarrama

9. Rosa Morales

10. Vanessa Hernandez

De la CCT 15EES0697N Ofic No 0422 Heroes De La Independencia

1. Guadalupe Martinez

2. Jessica Campos

3. Luis Ceja

4. Maria Cruz

De la CCT 15EES0700K Ofic No 0396 Josefa Ortiz De Dominguez

1. Fernando Orozco

2. Lucia Cortes

De la CCT 15EES0748D Ofic No 0469 Ricardo Flores Magon

1. Marco Tapia

De la CCT 15EES0749C Ofic No 0509 Profr. Carlos Hank Gonzalez

1. Karina Santiago

De la CCT 15EES0750S Ofic No 0510 Gustavo Rosendo Baz Prada

1. Brisne Morales

2. Diana Alfaro

3. Eustolia Ramirez

4. Luis Arteaga

5. Maribel Gonzalez

6. Merced Hernandez

7. Tania Cruz

8. Xochitl Medrano

De la CCT 15EES0823U Ofic No 0517 Lic. Adolfo Lopez Mateos

1. Catalina Silva

2. Luis Rodriguez

De la CCT 15EES0824T Ofic No 0522 Quetzalcoatl

1. Alicia Hernandez

2. Susana Muñoz

De la CCT 15EES0864U Ofic No 0572 Gral. Plutarco Elias Calles

1. Ma Elsa Arenas

De la CCT 15EES0867R Ofic No 0422 Heroes De La Independencia

1. Cynthia Escamilla

2. Piedad Lezama

3. Rafael Chavez

De la CCT 15EES0879W Ofic No 0587 Emiliano Zapata

1. Ana Garcia

2. Ariadna Herrera

3. Irvyn Mendez

4. Luis Cantu

De la CCT 15EES0889C Ofic No 0589 Julio Chavez Lopez

1. Aida Rodriguez

2. Ana Rodriguez

3. Ana Soria

4. Andrea Mendez

5. Antonia Campos

6. Brenda Lopez

7. Claudia Cruz

8. Deyanira Muñoz

9. Emyre Gonzalez

10. Erik Rosales

11. Evelin Martinez

12. Gabriela Ordoñez

13. Guadalupe Salazar

14. Gustavo Velasquez

15. Hilary Luna

16. Iris Ortiz

17. Israel Reyes

18. Jennifer Muñoz

19. Jose Velazquez

20. Laura Trujillo

21. Leslie Dorantes

22. Magaly Diaz

23. Maria Peña

24. Maria Del Carmen Fadanelli

25. Maribel Vazquez

26. Miriam Hernandez

27. Nelly Hernandez

28. Olivia Bautista

29. Patsy Morales

30. Raquel Perez

31. Reyna Rangel

32. Rocio Rafael

33. Rosa Rodriguez

34. Sandra Osorio

35. Veronica Cervantes

36. Victor Guevara

37. Xochitl Jimenez

38. Yoendry Guevara

39. Zurisaddai Pavon

De la CCT 15EES0906C Ofic No 0594 Profr. Telesforo Roldan Yañez

1. Maria Guadalupe Martinez

De la CCT 15EES0912N Ofic No 0517 Lic. Adolfo Lopez Mateos

1. Maria Del Carmen Oropeza

2. Perla Rojas

De la CCT 15EES0913M Ofic No 0522 Quetzalcoatl

1. Ana Silva

2. Berenice Alvarez

3. Elizsandra Santiago

4. Enoelia Lopez

5. Karen Hernandez

6. Leticia Hernandez

7. Natividad Palma

8. Noe Verdugo

9. Norma Salgado

De la CCT 15EES0947C Ofic No 0635 Manuel Avila Camacho

1. Angeles Lopez

2. Delfino Ramirez

3. Mariana Ortega

4. Roberto Perez

De la CCT 15EES0954M Ofic No 0641 Jean Piaget

1. Ana Albarran

2. Lorenza Mendoza

3. Maria Barron

4. Mario Montiel

5. Yadira Arroyo

De la CCT 15EES0956K Ofic No 0643 U. P. Y C. Celestin Freinet

1. Maribel Sanchez

De la CCT 15EES0973A Ofic No 0589 Julio Chavez Lopez

1. Floricel Cajero

2. Janet Romero

3. Janeth Zarco

4. Maria Cortes

5. Marina Trujillo

6. Rosario Zamora

7. Ruth Espinosa

8. Wendy Vilchis

9. Zuleyma De La Cruz

De la CCT 15EES1000Y Ofic No 0670 Ruben Jaramillo

1. Adelia Alarcon

2. Adriana Sanjuan

3. Libia Gonzalez

4. Martha Miranda

5. Teresa Salvador

6. Yasmin Apipilhuasco

De la CCT 15EES1041Y Ofic No 0697 Teozentli

1. Dafne Vazquez

2. Rocio Mendoza

De la CCT 15EES1045U Ofic No 0702 Francisco Villa

1. Domingo Romero

2. Janeth Sanchez

3. Maria Delgado

De la CCT 15EES1096A Ofic No 0735 Moises Saenz

1. Ana Rosas

2. Gilberto Lopez

3. Jose Ramirez

4. Refugio Martinez

5. Tania Tadeo

De la CCT 15EES1113A Ofic No 0748 Jose Ma. Morelos Y Pavon

1. Francisco Salinas

2. Llenny Ybañe

3. Nallely De La Vara

4. Sonclarys De La Claridad Gonzalez

De la CCT 15EES1114Z Ofic No 0749 Adolfo Lopez Mateos

1. Evelia Cruz

De la CCT 15EES1130R Ofic No 0763 David Alfaro Siqueiros

1. Aurelio Castro

De la CCT 15EES1133O Ofic No 0765 Jose Vasconcelos

1. Dulce Gonzalez

2. Maria Lopez

De la CCT 15EES1134N Ofic No 0767 Moctezuma Ilhuicamina

1. Alejandra Guerrero

2. Dulce Martinez

De la CCT 15EES1135M Ofic No 0766 Jose Marti

1. Argelia Ramirez

2. Guadalupe Maldonado

3. Tania Garcia

De la CCT 15EES1136L Ofic No 0720 Miguel Leon Portilla

1. Lucia Rivera

De la CCT 15EES1159W Ofic No 0779 Manuel Esquivel Duran

1. Beatriz Vargas

2. Dulce Ruiz

3. Gergina Xolalpa

4. Karen Blanco

5. Orquidia Rivera

De la CCT 15EES1185U Ofic No 0796 Jose Antonio Alzate

1. Juan Hernandez

2. Paloma Doroteo

De la CCT 15EES1192D Ofic No 0801 Salvador Diaz Miron

1. Janet Revilla

De la CCT 15EES1201V Ofic No 0641 Jean Piaget

1. Judith Martinez

2. Maria De Los Angeles Martinez

De la CCT 15EES1204S Ofic No 0807 Jose Rosas Moreno

1. Genaro Sanchez

2. Loushan Trejo

De la CCT 15EES1207P Ofic No 0643 U. P. Y C. Celestin Freinet

1. Dorali Almeralla

2. Flor Vicencio

3. Magdalena Merino

4. Tlahuilli Ortega

De la CCT 15EES1230Q Ofic No 0828 Lic Cesar Camacho Quiroz

1. Diego Hernandez

2. Joahan Rodriguez

De la CCT 15EES1234M Ofic No 0830 Elena Garro

1. Rosalba Granados

2. Thalia Estrada

De la CCT 15EES1235L Ofic No 0748 Jose Maria Morelos Y Pavon

1. Brenda Avila

De la CCT 15EES1236K Ofic No 0635 Manuel Avila Camacho

1. Dolores Martinez

De la CCT 15EES1246R Ofic No 0796 Jose Antonio Alzate

1. Mariana Villegas

De la CCT 15EES1267D Ofic No 0859 Sor Juana Ines De La Cruz

1. Diana Vega

De la CCT 15EES1268C Ofic No 0858 Benito Juarez

1. Ilse Salas

De la CCT 15EES1269B Ofic No 0857 Lazaro Cardenas Del Rio

1. Carla Vazquez

2. Clara Bautista

De la CCT 15EES1299W Ofic No 0670 Ruben Jaramillo

1. Antonio Sanchez

De la CCT 15EES1305Q Ofic No 0697 Teozentli

1. Rosa Martinez

De la CCT 15EES1306P Ofic No 0829 Enrique C. Rebsamen

1. Janet Hernandez

2. Jesus Villamar

3. Salvador Chavez

4. Tanya Florin

De la CCT 15EES1307O Ofic No 0879 Heriberto Enriquez

1. Dulce Morales

2. Elizabeth Sanchez

3. Rita Ramirez

4. Shade Lara

De la CCT 15EES1337I Ofic No 0897 Ehecatzin

1. Lizeth Camarillo

2. Patricia Vigil

3. Veronica Muñoz

De la CCT 15EES1343T Ofic No 0908 Enrique C. Rebsamen

1. Daniel Ortega

2. Erika Ramirez

3. Hilaria Luna

4. Marisol Alonso

5. Mireya Hernandez

6. Nicolasa Sandoval

De la CCT 15EES1354Z Ofic No 0858 Benito Juarez

1. Isabel Morales

De la CCT 15EES1378I Ofic No 0927 Fidel Velazquez

1. Joselin Ruiz

2. Marlene Gutierrez

De la CCT 15EES1420H Ofic No 0765 Vladimir Ilich Ulianov Lenin

1. Claudia Baltazar

De la CCT 15EES1426B Ofic No 0936 Ruben Jaramillo

1. Pedro Cerros

De la CCT 15EES1432M Ofic No 0955 Nezahualcoyotl

1. Lourdes Perez

2. Maria Del Rosario Ramirez

3. Yosselin Espinosa

De la CCT 15EES1483T Ofic No 0908 Enrique C. Rebsamen

1. Horacio Franco

De la CCT 15EES1505O Ofic No 0997 Estado De Mexico

1. Luis Aguilar

2. Steven Galicia

De la CCT 15EES1515V Ofic No 0938 Gertrudis Bocanegra

1. David Saldaña

2. Elizabeth Hidalgo

3. Maria Guadalupe Hernandez

4. Maria Guadalupe Molleda

5. Maria Guadalupe Sanjuan

6. Miguel Hernandez

7. Salma Villalobos

De la CCT 15EES1521F Ofic No 1016 Nezahualcoyotl

1. Ivan Albarran

De la CCT 15EES1533K Ofic No 0997 Estado De Mexico

1. Hector Sanchez

2. Jose Lopez

3. Sandra Mendoza

De la CCT 15EES1543R Ofic No 1022 Emiliano Zapata

1. Javier Perez

2. Maria Del Carmen Manuel

3. Maria Del Carmen Ramirez

De la CCT 15EES1570O Ofic No 1043 Vitalico Silva Lopez

1. Gregorio Hernandez

2. Maria Fernandez

3. Sabina Hernandez

De la CCT 15EES1583S Ofic No 1016 Nezahualcoyotl

1. Elizabeth Galindo

2. Erendira Grajales

3. Joana Aguilar

4. Juana Moreno

5. Julian Juarez

6. Maria De Los Angeles Garcia

7. Maria De Los Angeles Muñoz

De la CCT 15EES1675I Ofic No 0955 Nezahualcoyotl

1. Erika Ordaz

2. Maria Guadalupe Banegas

3. Marina Avianeda

De la CCT 15EES1692Z Ofic No 0831 Jaime Torres Bodet

1. Estrella Felipe

De la CCT 15EES1693Y Ofic No 1136 Henry Ford

1. Alejandra Hernandez

De la CCT 15EML0562O Cam No. 54 Cuicacalli

1. Concepcion Ramirez

De la CCT 15EPR2068S Narciso Mendoza

1. Carlos Garcia

2. Yesenia Segador

De la CCT 15EPR2132C Josefa Ortiz De Dominguez

1. Caritina Montaño

De la CCT 15EPR2160Z Jose Ma. Morelos Y Pavon

1. Maria Del Carmen Barrientos

De la CCT 15EPR2247D Simon Bolivar

1. Jennifer Rangel

De la CCT 15EPR2403E Leona Vicario

1. Maria De Jesus Cruz

De la CCT 15EPR2618E Revolucion

1. Jeimme Lopez

De la CCT 15EPR2740F Lic. Jesus Reyes Heroles

1. Guadalupe Leyva

De la CCT 15EPR2865N Francisco I. Madero

1. Teresa Zaragoza

De la CCT 15EPR2888Y Lic. Jesus Reyes Heroles

1. Elvia Guzman

De la CCT 15EPR2911I Lic. Jose Vasconcelos

1. Maria Trujillo

De la CCT 15EPR4033Q Albert Einstein

1. Criselda Moreno

2. Lucrecia Luna

De la CCT 15EPR4311B Fernando Montes De Oca

1. Erika Garcia

De la CCT 15EPR4349O Jose Vasconcelos

1. Mercedes Ponce

De la CCT 15EPR4424E Libertad

1. Alondra Amezquita

2. Francisco Castro

De la CCT 15EPR4601S Diego Rivera

1. Virginia Caña

De la CCT 15EPR4727Z Fidel Velazquez

1. Juana Garrido

De la CCT 15EPR4983P Netzahualcoyotl

1. Angelica Salmeron

De la CCT 15EPR5005A Jaime Sabines

1. Rebeca Marin

De la CCT 15EPR5096I Carmen Serdan

1. Ma. Isabel Hipolito

De la CCT 15EST0060Y E.S.T.I.C. No 0058 Sor Juana Ines De La Cruz

1. Angel Gonzalez

2. Victor Molina

De la CCT 15EST0099J E.S.T.I.C. No 0082 Josefa Ortiz De Dominguez

1. Dianey Sanchez

2. Elizabeth Aguilar

3. Margarita Aldana

4. Veronica Garcia

De la CCT 15EST0765M E.S.T.I.C. No 0058 Sor Juana Ines De La Cruz

1. Jesus Salazar

2. Tania Martinez

De la CCT 15EST0802Z E.S.T.I.C. No 0111 Ing. Guillermo Gonzalez Camarena

1. Fidencio Martinez

2. Jeanette Aguilar

3. Montserrath Flores

De la CCT 15EST0826J E.S.T.I.C. No 0111 Ing. Guillermo Gonzalez Camarena

1. Anallely Garcia

2. Beatriz Gomez

3. Jose Garcia

4. Karen Parada

5. Ma. Santana Garcia

6. Maria Espinosa

7. Rafaela Nuñez

De la CCT 15ETV0107P Oftv No 0110 Itzcoatl

1. Alejandra Ibarra

2. Linda Solano

De la CCT 15ETV0108O Oftv No 0111 Jose Antonio Alzate

1. Angelo Martinez

De la CCT 15ETV0109N Oftv No 0112 Adolfo Lopez Mateos

1. Alfonso Cordoba

2. Deniz Sanchez

De la CCT 15ETV0204R Oftv No 0201 Ignacio Manuel Altamirano

1. Gonzalo Lopez

2. Maria Martinez

De la CCT 15ETV0495X Oftv No 0492 Juana De Asbaje

1. Alma Garcia

De la CCT 15ETV0530M Oftv No 0370 Profr Pedro Fuentes Garcia

1. Angelina Mendoza

De la CCT 15ETV0545O Oftv No 0537 Luis Pasteur

1. Rocio Guzman

De la CCT 15ETV0581T Oftv No 0566 Vicente Guerrero

1. Nanci Jimenez

De la CCT 15ETV0639C Oftv No 0623 Emiliano Zapata

1. Monica Muñoz

De la CCT 15ETV0721C Oftv No 0566 Vicente Guerrero

1. Angel Posadas

2. Esmeralda De Los Angeles

De la CCT 15ETV0723A Oftv No 0110 Itzcoatl

1. Angelica Trejo

2. Antonia Moreno

De la CCT 15KPR0500D Los Hornos San Francisco

1. Claudia Peralta

2. Rocio Sanchez

De la CCT 15KTV0346Z Bosques De Coatepec

1. Sara Garcia

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