Entrega de Tarjetas Beca Rita Cetina en Mayo 2026: Dan Lista de Beneficiarios Pendientes
Pamela Paz N+
Si aún no tienes tu tarjeta de la Beca Rita Cetina, consulta la lista de beneficiarios que deben acudir cuanto antes por la suya en mayo 2026
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La entrega de tarjetas de la Beca Rita Cetina de primaria está a solo unos días de comenzar oficialmente, sin embargo algunos estudiantes de secundaria aún tienen pendiente el reparto del medio de pago, por lo que acá te traemos el listado de beneficiarios que deben recoger su plástico para que empiecen a disfrutar del apoyo.
Las familias de los alumnos de primaria están cada vez más cerca de recibir su apoyo de 2,500 pesos para útiles y uniformes escolares, y si realizaste el registro en el mes de marzo, en notas previas te decimos cómo confirmar si tu hijo quedó inscrito y los requisitos que debes cumplir para asegurar la entrega de tu medio de pago.
Sin embargo, aunque está por comenzar esta distribución, algunos beneficiarios de la Beca Rita Cetina de secundaria aún no cuentan con su tarjeta del Banco Bienestar, por lo que la Coordinación Nacional lanzó un llamado para que los padres de familia acudan por su plástico.
¿Cuándo y dónde es la entrega de tarjetas de la Beca Rita Cetina?
La distribución de las tarjetas del Banco Bienestar para el apoyo de estudiantes de secundaria se está realizando en los municipios de Ixtapaluca y Valle de Chalco Solidaridad del Estado de México (Edomex). En un horario de lunes a viernes de las 9 de la mañana a las 5 de la tarde en la sede ubicada en:
- Poniente 8 Mz 109 Lt 19, San Miguel Xico I, Entre Sur 22 Y Av Cuitlahuac, Valle De Chalco, Estado de México.
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A este módulo de las Becas Bienestar, los beneficiarios que tienen pendiente la entrega de tarjetas de la Beca Rita Cetina, deberán llevar los siguientes documentos, tanto de la madre, padre o tutor e hijo:
- Acta de nacimiento de la o el tutor y de la o el estudiante.
- CURP de la o el tutor y de la o el estudiante.
- Comprobante de domicilio reciente (No mayor a 6 meses).
- Identificación oficial (Original y copia).
Lista de beneficiarios pendientes de entrega de tarjetas de Beca Rita Cetina
A continuación podrás consultar las escuelas con la clave de trabajo (CCT) de cada una y la lista de beneficiarios que deben acudir cuanto antes por su tarjeta del Bienestar para comenzar a cobrar el apoyo de la Beca Rita Cetina de secundaria:
De la CCT 15DES0013W Emiliano Zapata
1. Alberto Muñoz
2. Ana Santos
3. Dara Borja
4. Karen Lopez
5. Victor Campos
6. Wendy Rodriguez
7. Yazmin Ramos
De la CCT 15DES0098T Moctezuma Ilhuicamina (Quinto Rey Mexica)
1. Diana Rosas
2. Edith Chavarria
3. Estefany Diaz
4. Manolo Martinez
5. Norma Enciso
6. Polet Guzman
7. Sandra Gonzalez
De la CCT 15DES0119P Miguel De Cervantes Saavedra
1. Aurelio Barrientos
2. Berenice Tovar
3. Diana Aguilar
4. Elvira Manrique
5. Erik Rojas
6. Guadalupe Hernandez
7. Juan Aguirre
8. Karina Mejia
9. Miguel Silva
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De la CCT 15DES0225Z Heroes De La Independencia
1. Brandon Sosa
2. Dulce Medina
3. Maria Sanchez
4. Monserrat Sanchez
5. Palmira Vazquez
6. Perfecta Duran
7. Victor Reyes
De la CCT 15DES0311V Octavio Paz
1. Adalid Silva
2. Angela Martinez
3. Brian Villanueva
4. Isis Espinosa
5. Jose Palestina
6. Laura Arozqueta
De la CCT 15DES0315R Jose Vasconcelos
1. Angelica Fernandez
2. Hector Jaime
3. Jazmin Martinez
4. Laura Sanchez
5. Viridiana Bañuelos
De la CCT 15DES0318O Doroteo Arango
1. Osiris Gonzalez
De la CCT 15DPR0063K Juan Rulfo
1. Silvia De Jesus
De la CCT 15DPR1624J Sor Juana Ines De La Cruz
1. Elizabet Avendaño
2. Elizabeth Lopez
De la CCT 15DPR2749Y Jose Vasconcelos
1. Ana Nava
De la CCT 15DST0011Q Jose Antonio De Alzate
1. Carolina Carbajal
2. Dulce Sanchez
3. Gabriel Reyes
4. Maria Espinoza
5. Norma Martinez
6. Sergio Martinez
De la CCT 15DST0054O Vicente Riva Palacio Guerrero
1. Diego Jimenez
2. Magali Arismendi
De la CCT 15DST0106D Agustin Caballero
1. Anahi Sanchez
2. Ariadna Martinez
3. Mariana Vidal
4. Rosa Lopez
De la CCT 15DST0116K Revolucion Mexicana
1. Adriana Molina
2. Ana Aguilar
3. Crisanto Marquez
4. Cristina Montero
5. Francisco Gallegos
6. Francisco Sanchez
7. Gloria Rosas
8. Hazael Esquivel
9. Iris Lopez
10. Luis Flores
11. Magaly Lopez
12. Maria Gallegos
13. Rocio Cervantes
14. Rocio Martinez
De la CCT 15DST0117J Anahuacalli
1. Aaron Tolentino
2. Elizenia Castro
3. Lourdes Aguilar
4. Maria Saldaña
5. Mauricio Galindo
6. Paulina Ramirez
7. Rosa Jimenez
8. Teresa Velazquez
De la CCT 15DST0118I Laura Mendez De Cuenca
1. Cruz Rosas
2. Gerardo Flores
3. Margarita Leal
4. Melisa Tehozol
5. Mercedes Cruz
6. Pedro Prado
7. Tomasa Hernandez
De la CCT 15DST0124T Tenochtitlan
1. Johana Castillo
2. Tarsicio Esquivel
3. Veronica Lopez
De la CCT 15DTV0095B Alvaro Galvez Y Fuentes
1. Ericka Herrera
2. Jennyfer Juarez
3. Luis Prado
De la CCT 15DTV0130R Juventino Rosas
1. Cinthia Godinez
2. Jocelyn Villagomez
De la CCT 15EES0031K Ofic No 1022 Emiliano Zapata
1. Rosario Cortes
De la CCT 15EES0036F Ofic No 0814 Adolfo Sanchez Vazquez
1. Araceli Matias
2. Veronica Martinez
De la CCT 15EES0521Z Ofic No 0345 Belisario Dominguez
1. Armando Velazco
2. Diana Gonzalez
3. Maria De Los Angeles Molina
4. Maria Guadalupe Reyes
5. Marlen Ladino
6. Nataly Flores
7. Nilda Amaro
De la CCT 15EES0566V Ofic No 0396 Josefa Ortiz De Dominguez
1. Adriana Palma
2. Ariadna Alavez
3. Blanca Hernandez
4. Cinthia Gonzalez
5. Citlalli Isidoro
6. Cruz Pelcastre
7. Estela Caballero
8. Eva Perez
9. Gabriela Mendoza
10. Graciela Vazquez
11. Gustavo Zarate
12. Ivan Ricaño
13. Juana Torres
14. Karen Flores
15. Lizbeth Silverio
16. Luisa Lorenzo
17. Maria Del Carmen Balbuena
18. Maria Guadalupe Alvarado
19. Marisol Ramirez
20. Mercedes Chavez
21. Santos Jurado
22. Sergio Gonzalez
De la CCT 15EES0614O Ofic No 0111 Gabriela Mistral
1. Tania Ortega
De la CCT 15EES0667T Ofic No 0345 Belisario Dominguez
1. Adriana Garcia
2. Alin Figueroa
3. Antonio Morelos
4. Elizabeth Sanchez
5. Eva Rodriguez
6. Irving Calderon
7. Lourdes Olvera
8. Rafael Guadarrama
9. Rosa Morales
10. Vanessa Hernandez
De la CCT 15EES0697N Ofic No 0422 Heroes De La Independencia
1. Guadalupe Martinez
2. Jessica Campos
3. Luis Ceja
4. Maria Cruz
De la CCT 15EES0700K Ofic No 0396 Josefa Ortiz De Dominguez
1. Fernando Orozco
2. Lucia Cortes
De la CCT 15EES0748D Ofic No 0469 Ricardo Flores Magon
1. Marco Tapia
De la CCT 15EES0749C Ofic No 0509 Profr. Carlos Hank Gonzalez
1. Karina Santiago
De la CCT 15EES0750S Ofic No 0510 Gustavo Rosendo Baz Prada
1. Brisne Morales
2. Diana Alfaro
3. Eustolia Ramirez
4. Luis Arteaga
5. Maribel Gonzalez
6. Merced Hernandez
7. Tania Cruz
8. Xochitl Medrano
De la CCT 15EES0823U Ofic No 0517 Lic. Adolfo Lopez Mateos
1. Catalina Silva
2. Luis Rodriguez
De la CCT 15EES0824T Ofic No 0522 Quetzalcoatl
1. Alicia Hernandez
2. Susana Muñoz
De la CCT 15EES0864U Ofic No 0572 Gral. Plutarco Elias Calles
1. Ma Elsa Arenas
De la CCT 15EES0867R Ofic No 0422 Heroes De La Independencia
1. Cynthia Escamilla
2. Piedad Lezama
3. Rafael Chavez
De la CCT 15EES0879W Ofic No 0587 Emiliano Zapata
1. Ana Garcia
2. Ariadna Herrera
3. Irvyn Mendez
4. Luis Cantu
De la CCT 15EES0889C Ofic No 0589 Julio Chavez Lopez
1. Aida Rodriguez
2. Ana Rodriguez
3. Ana Soria
4. Andrea Mendez
5. Antonia Campos
6. Brenda Lopez
7. Claudia Cruz
8. Deyanira Muñoz
9. Emyre Gonzalez
10. Erik Rosales
11. Evelin Martinez
12. Gabriela Ordoñez
13. Guadalupe Salazar
14. Gustavo Velasquez
15. Hilary Luna
16. Iris Ortiz
17. Israel Reyes
18. Jennifer Muñoz
19. Jose Velazquez
20. Laura Trujillo
21. Leslie Dorantes
22. Magaly Diaz
23. Maria Peña
24. Maria Del Carmen Fadanelli
25. Maribel Vazquez
26. Miriam Hernandez
27. Nelly Hernandez
28. Olivia Bautista
29. Patsy Morales
30. Raquel Perez
31. Reyna Rangel
32. Rocio Rafael
33. Rosa Rodriguez
34. Sandra Osorio
35. Veronica Cervantes
36. Victor Guevara
37. Xochitl Jimenez
38. Yoendry Guevara
39. Zurisaddai Pavon
De la CCT 15EES0906C Ofic No 0594 Profr. Telesforo Roldan Yañez
1. Maria Guadalupe Martinez
De la CCT 15EES0912N Ofic No 0517 Lic. Adolfo Lopez Mateos
1. Maria Del Carmen Oropeza
2. Perla Rojas
De la CCT 15EES0913M Ofic No 0522 Quetzalcoatl
1. Ana Silva
2. Berenice Alvarez
3. Elizsandra Santiago
4. Enoelia Lopez
5. Karen Hernandez
6. Leticia Hernandez
7. Natividad Palma
8. Noe Verdugo
9. Norma Salgado
De la CCT 15EES0947C Ofic No 0635 Manuel Avila Camacho
1. Angeles Lopez
2. Delfino Ramirez
3. Mariana Ortega
4. Roberto Perez
De la CCT 15EES0954M Ofic No 0641 Jean Piaget
1. Ana Albarran
2. Lorenza Mendoza
3. Maria Barron
4. Mario Montiel
5. Yadira Arroyo
De la CCT 15EES0956K Ofic No 0643 U. P. Y C. Celestin Freinet
1. Maribel Sanchez
De la CCT 15EES0973A Ofic No 0589 Julio Chavez Lopez
1. Floricel Cajero
2. Janet Romero
3. Janeth Zarco
4. Maria Cortes
5. Marina Trujillo
6. Rosario Zamora
7. Ruth Espinosa
8. Wendy Vilchis
9. Zuleyma De La Cruz
De la CCT 15EES1000Y Ofic No 0670 Ruben Jaramillo
1. Adelia Alarcon
2. Adriana Sanjuan
3. Libia Gonzalez
4. Martha Miranda
5. Teresa Salvador
6. Yasmin Apipilhuasco
De la CCT 15EES1041Y Ofic No 0697 Teozentli
1. Dafne Vazquez
2. Rocio Mendoza
De la CCT 15EES1045U Ofic No 0702 Francisco Villa
1. Domingo Romero
2. Janeth Sanchez
3. Maria Delgado
De la CCT 15EES1096A Ofic No 0735 Moises Saenz
1. Ana Rosas
2. Gilberto Lopez
3. Jose Ramirez
4. Refugio Martinez
5. Tania Tadeo
De la CCT 15EES1113A Ofic No 0748 Jose Ma. Morelos Y Pavon
1. Francisco Salinas
2. Llenny Ybañe
3. Nallely De La Vara
4. Sonclarys De La Claridad Gonzalez
De la CCT 15EES1114Z Ofic No 0749 Adolfo Lopez Mateos
1. Evelia Cruz
De la CCT 15EES1130R Ofic No 0763 David Alfaro Siqueiros
1. Aurelio Castro
De la CCT 15EES1133O Ofic No 0765 Jose Vasconcelos
1. Dulce Gonzalez
2. Maria Lopez
De la CCT 15EES1134N Ofic No 0767 Moctezuma Ilhuicamina
1. Alejandra Guerrero
2. Dulce Martinez
De la CCT 15EES1135M Ofic No 0766 Jose Marti
1. Argelia Ramirez
2. Guadalupe Maldonado
3. Tania Garcia
De la CCT 15EES1136L Ofic No 0720 Miguel Leon Portilla
1. Lucia Rivera
De la CCT 15EES1159W Ofic No 0779 Manuel Esquivel Duran
1. Beatriz Vargas
2. Dulce Ruiz
3. Gergina Xolalpa
4. Karen Blanco
5. Orquidia Rivera
De la CCT 15EES1185U Ofic No 0796 Jose Antonio Alzate
1. Juan Hernandez
2. Paloma Doroteo
De la CCT 15EES1192D Ofic No 0801 Salvador Diaz Miron
1. Janet Revilla
De la CCT 15EES1201V Ofic No 0641 Jean Piaget
1. Judith Martinez
2. Maria De Los Angeles Martinez
De la CCT 15EES1204S Ofic No 0807 Jose Rosas Moreno
1. Genaro Sanchez
2. Loushan Trejo
De la CCT 15EES1207P Ofic No 0643 U. P. Y C. Celestin Freinet
1. Dorali Almeralla
2. Flor Vicencio
3. Magdalena Merino
4. Tlahuilli Ortega
De la CCT 15EES1230Q Ofic No 0828 Lic Cesar Camacho Quiroz
1. Diego Hernandez
2. Joahan Rodriguez
De la CCT 15EES1234M Ofic No 0830 Elena Garro
1. Rosalba Granados
2. Thalia Estrada
De la CCT 15EES1235L Ofic No 0748 Jose Maria Morelos Y Pavon
1. Brenda Avila
De la CCT 15EES1236K Ofic No 0635 Manuel Avila Camacho
1. Dolores Martinez
De la CCT 15EES1246R Ofic No 0796 Jose Antonio Alzate
1. Mariana Villegas
De la CCT 15EES1267D Ofic No 0859 Sor Juana Ines De La Cruz
1. Diana Vega
De la CCT 15EES1268C Ofic No 0858 Benito Juarez
1. Ilse Salas
De la CCT 15EES1269B Ofic No 0857 Lazaro Cardenas Del Rio
1. Carla Vazquez
2. Clara Bautista
De la CCT 15EES1299W Ofic No 0670 Ruben Jaramillo
1. Antonio Sanchez
De la CCT 15EES1305Q Ofic No 0697 Teozentli
1. Rosa Martinez
De la CCT 15EES1306P Ofic No 0829 Enrique C. Rebsamen
1. Janet Hernandez
2. Jesus Villamar
3. Salvador Chavez
4. Tanya Florin
De la CCT 15EES1307O Ofic No 0879 Heriberto Enriquez
1. Dulce Morales
2. Elizabeth Sanchez
3. Rita Ramirez
4. Shade Lara
De la CCT 15EES1337I Ofic No 0897 Ehecatzin
1. Lizeth Camarillo
2. Patricia Vigil
3. Veronica Muñoz
De la CCT 15EES1343T Ofic No 0908 Enrique C. Rebsamen
1. Daniel Ortega
2. Erika Ramirez
3. Hilaria Luna
4. Marisol Alonso
5. Mireya Hernandez
6. Nicolasa Sandoval
De la CCT 15EES1354Z Ofic No 0858 Benito Juarez
1. Isabel Morales
De la CCT 15EES1378I Ofic No 0927 Fidel Velazquez
1. Joselin Ruiz
2. Marlene Gutierrez
De la CCT 15EES1420H Ofic No 0765 Vladimir Ilich Ulianov Lenin
1. Claudia Baltazar
De la CCT 15EES1426B Ofic No 0936 Ruben Jaramillo
1. Pedro Cerros
De la CCT 15EES1432M Ofic No 0955 Nezahualcoyotl
1. Lourdes Perez
2. Maria Del Rosario Ramirez
3. Yosselin Espinosa
De la CCT 15EES1483T Ofic No 0908 Enrique C. Rebsamen
1. Horacio Franco
De la CCT 15EES1505O Ofic No 0997 Estado De Mexico
1. Luis Aguilar
2. Steven Galicia
De la CCT 15EES1515V Ofic No 0938 Gertrudis Bocanegra
1. David Saldaña
2. Elizabeth Hidalgo
3. Maria Guadalupe Hernandez
4. Maria Guadalupe Molleda
5. Maria Guadalupe Sanjuan
6. Miguel Hernandez
7. Salma Villalobos
De la CCT 15EES1521F Ofic No 1016 Nezahualcoyotl
1. Ivan Albarran
De la CCT 15EES1533K Ofic No 0997 Estado De Mexico
1. Hector Sanchez
2. Jose Lopez
3. Sandra Mendoza
De la CCT 15EES1543R Ofic No 1022 Emiliano Zapata
1. Javier Perez
2. Maria Del Carmen Manuel
3. Maria Del Carmen Ramirez
De la CCT 15EES1570O Ofic No 1043 Vitalico Silva Lopez
1. Gregorio Hernandez
2. Maria Fernandez
3. Sabina Hernandez
De la CCT 15EES1583S Ofic No 1016 Nezahualcoyotl
1. Elizabeth Galindo
2. Erendira Grajales
3. Joana Aguilar
4. Juana Moreno
5. Julian Juarez
6. Maria De Los Angeles Garcia
7. Maria De Los Angeles Muñoz
De la CCT 15EES1675I Ofic No 0955 Nezahualcoyotl
1. Erika Ordaz
2. Maria Guadalupe Banegas
3. Marina Avianeda
De la CCT 15EES1692Z Ofic No 0831 Jaime Torres Bodet
1. Estrella Felipe
De la CCT 15EES1693Y Ofic No 1136 Henry Ford
1. Alejandra Hernandez
De la CCT 15EML0562O Cam No. 54 Cuicacalli
1. Concepcion Ramirez
De la CCT 15EPR2068S Narciso Mendoza
1. Carlos Garcia
2. Yesenia Segador
De la CCT 15EPR2132C Josefa Ortiz De Dominguez
1. Caritina Montaño
De la CCT 15EPR2160Z Jose Ma. Morelos Y Pavon
1. Maria Del Carmen Barrientos
De la CCT 15EPR2247D Simon Bolivar
1. Jennifer Rangel
De la CCT 15EPR2403E Leona Vicario
1. Maria De Jesus Cruz
De la CCT 15EPR2618E Revolucion
1. Jeimme Lopez
De la CCT 15EPR2740F Lic. Jesus Reyes Heroles
1. Guadalupe Leyva
De la CCT 15EPR2865N Francisco I. Madero
1. Teresa Zaragoza
De la CCT 15EPR2888Y Lic. Jesus Reyes Heroles
1. Elvia Guzman
De la CCT 15EPR2911I Lic. Jose Vasconcelos
1. Maria Trujillo
De la CCT 15EPR4033Q Albert Einstein
1. Criselda Moreno
2. Lucrecia Luna
De la CCT 15EPR4311B Fernando Montes De Oca
1. Erika Garcia
De la CCT 15EPR4349O Jose Vasconcelos
1. Mercedes Ponce
De la CCT 15EPR4424E Libertad
1. Alondra Amezquita
2. Francisco Castro
De la CCT 15EPR4601S Diego Rivera
1. Virginia Caña
De la CCT 15EPR4727Z Fidel Velazquez
1. Juana Garrido
De la CCT 15EPR4983P Netzahualcoyotl
1. Angelica Salmeron
De la CCT 15EPR5005A Jaime Sabines
1. Rebeca Marin
De la CCT 15EPR5096I Carmen Serdan
1. Ma. Isabel Hipolito
De la CCT 15EST0060Y E.S.T.I.C. No 0058 Sor Juana Ines De La Cruz
1. Angel Gonzalez
2. Victor Molina
De la CCT 15EST0099J E.S.T.I.C. No 0082 Josefa Ortiz De Dominguez
1. Dianey Sanchez
2. Elizabeth Aguilar
3. Margarita Aldana
4. Veronica Garcia
De la CCT 15EST0765M E.S.T.I.C. No 0058 Sor Juana Ines De La Cruz
1. Jesus Salazar
2. Tania Martinez
De la CCT 15EST0802Z E.S.T.I.C. No 0111 Ing. Guillermo Gonzalez Camarena
1. Fidencio Martinez
2. Jeanette Aguilar
3. Montserrath Flores
De la CCT 15EST0826J E.S.T.I.C. No 0111 Ing. Guillermo Gonzalez Camarena
1. Anallely Garcia
2. Beatriz Gomez
3. Jose Garcia
4. Karen Parada
5. Ma. Santana Garcia
6. Maria Espinosa
7. Rafaela Nuñez
De la CCT 15ETV0107P Oftv No 0110 Itzcoatl
1. Alejandra Ibarra
2. Linda Solano
De la CCT 15ETV0108O Oftv No 0111 Jose Antonio Alzate
1. Angelo Martinez
De la CCT 15ETV0109N Oftv No 0112 Adolfo Lopez Mateos
1. Alfonso Cordoba
2. Deniz Sanchez
De la CCT 15ETV0204R Oftv No 0201 Ignacio Manuel Altamirano
1. Gonzalo Lopez
2. Maria Martinez
De la CCT 15ETV0495X Oftv No 0492 Juana De Asbaje
1. Alma Garcia
De la CCT 15ETV0530M Oftv No 0370 Profr Pedro Fuentes Garcia
1. Angelina Mendoza
De la CCT 15ETV0545O Oftv No 0537 Luis Pasteur
1. Rocio Guzman
De la CCT 15ETV0581T Oftv No 0566 Vicente Guerrero
1. Nanci Jimenez
De la CCT 15ETV0639C Oftv No 0623 Emiliano Zapata
1. Monica Muñoz
De la CCT 15ETV0721C Oftv No 0566 Vicente Guerrero
1. Angel Posadas
2. Esmeralda De Los Angeles
De la CCT 15ETV0723A Oftv No 0110 Itzcoatl
1. Angelica Trejo
2. Antonia Moreno
De la CCT 15KPR0500D Los Hornos San Francisco
1. Claudia Peralta
2. Rocio Sanchez
De la CCT 15KTV0346Z Bosques De Coatepec
1. Sara Garcia
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