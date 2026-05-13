Suspensión de Becas Bienestar en 2026: ¿Cuándo y Por Qué Dejarán de Pagar Apoyos a Estudiantes?

Se confirmó la suspensión de Becas Bienestar en 2026 y si eres beneficiarios de la Rita Cetina, Benito Juárez o Jóvenes Escribiendo el Futuro, acá te explicamos cuándo y por qué dejarán de pagar los apoyos económicos a los estudiantes de nivel básico, medio superior y superior.

Pese a que la Coordinación Nacional está a punto de comenzar con la entrega masiva de tarjetas de la Beca Rita Cetina de primaria, no todas son buenas noticias para los beneficiarios, ya que la gran mayoría se quedará sin poder cobrar los 1,900 pesos o 5,800 pesos, según sea el caso.

Video. Detectan a Falsos Intermediarios en Procesos de Ingreso a Becas del Bienestar

¿Cuándo se suspenden las Becas Bienestar 2026?

La Beca Rita Cetina, Beca Benito Juárez y Jóvenes Escribiendo el Futuro detendrán sus pagos a partir de los meses de julio y agosto de 2026, por lo que en este bimestre los estudiantes que forman parte de estos programas no podrán cobrar sus apoyos económicos.

Noticia relacionada. Checa Estatus: Bienestar Revela Requisitos para Asegurar $2500 de Beca Rita Cetina 2026 Primaria

Los pagos de las Becas Bienestar se reanudarían hasta el bimestre de septiembre y octubre, siendo el segundo mes cuando se realizarían los depósitos en orden alfabético y directamente a las tarjetas de cada beneficiario.

Cabe señalar que es posible que en octubre 2026 solo se deposite la Beca Rita Cetina para los alumnos de secundaria que ya cuentan con su tarjeta, ya que los beneficiarios de la Beca Benito Juárez y Jóvenes Escribiendo el Futuro deberán realizar nuevamente el registro a estos apoyos.

Sin embargo, en el siguiente bimestre de noviembre-diciembre estos apoyos realizarían un pago doble, esto de acuerdo con lo que manejó la Coordinación Nacional de Becas Bienestar el año pasado.

¿Por qué hay suspensión de Becas Bienestar en 2026?

La suspensión de los pagos de las Becas Rita Cetina, Benito Juárez y Jóvenes Escribiendo el Futuro se debe a que el bimestre de julio y agosto se considera como periodo vacacional, de acuerdo con las reglas de operación de los programas sociales.

Noticia relacionada. ¿Cuántos Pagos de Beca Benito Juárez Quedan en 2026 y Quiénes Perderán el Apoyo? Checa Estatus

Esto debido a que las Becas Bienestar se otorgan durante los 10 meses que dura el ciclo escolar y los pagos se dividen en cinco bimestres que son septiembre-octubre, noviembre-diciembre, enero-febrero, marzo-abril y mayo-junio.

Historias recomendadas