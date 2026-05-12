Checa Estatus: Bienestar Revela Requisitos para Asegurar $2500 de Beca Rita Cetina 2026 Primaria

Luego de que se llevara a cabo el registro a la Beca Rita Cetina 2026 Primaria, la Coordinación de Becas para el Bienestar (CNBB) ha revelado la lista de requisitos para que las personas que solicitaron el apoyo aseguren el pago anual de $2,500 pesos. Aquí te contamos cuáles son los requerimientos y cómo checar el estatus.

De acuerdo con la CNBB, tras el cierre de las inscripciones para los estudiantes de nivel básico, ahora toca el turno de la dispersión de las tarjetas, por lo que han surgido dudas de cómo saber los resultados del registro o si tu hijo ya se encuentra entre los nuevos beneficiarios.

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¿Cómo checar estatus del registro de la beca Rita Cetina?

En caso de que tengas duda de si el registro de tu hijo o hija a la Beca Rita Cetina 2026 Primaria se realizó satisfactoriamente, puedes consultar el estatus de su trámite en la página oficial del programa. Solo debes de seguir estos pasos:

Entra al link: www.becaritacetina.gob.mx .

. Inicia sesión con tu cuenta Llave MX. Pon el usuario y contraseña que ingresaste al momento de subir los documentos.

Pon el usuario y contraseña que ingresaste al momento de subir los documentos. Al ingresar, dirígete a la sección "Estudiante" y busca el nombre de tu hijo que registraste.

y busca el nombre de tu hijo que registraste. Al aparecer y seleccionarlo, deberá decir “Registro exitoso” o “Pendiente de validación”. En ambos casos significa que el proceso fue exitoso.

Asimismo, a través de listas o con servidores de la Nación, se dará a conocer en las escuelas las personas que deberán recoger su tarjeta. En caso de que hayas cumplido con los requisitos y no encuentres tu nombre en la lista, puedes comunicarte al 55 1162 0300 o al 079.

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¿Cuáles son los requisitos para asegurar el pago de la Beca Rita Cetina 2026 Primaria?

La CNBB ha confirmado que la entrega de las Tarjetas del Bienestar para estudiantes de primaria se realizará del 18 de mayo al 31 de julio de 2026.

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De esta manera, los nuevos beneficiarios serán convocados en los meses de mayo, junio y julio para recibir su medio de pago. Las sedes en las que se llevará a cabo la distribución se darán a conocer cuando inicie el reparto.

Para asegurar su pago, los padres, madres y tutores deberán acudir a su cita de la entrega de tarjeta de la Beca Rita Cetina de primaria cumpliendo con los requisitos, que son una lista de documentos en original y copia para recibir su medio de pago.

Estos son los requerimientos que deben cumplir:

Documentos padre, madre o tutor

Identificación oficial (original y copia).

CURP (copia).

Acta de nacimiento (copia).

Comprobante de domicilio (copia de los últimos 6 meses).

Documentos del estudiante

CURP (copia).

Acta de nacimiento (copia)

Te recordamos que el pago de $2,500 pesos de la Beca Rita Cetina de primaria 2026 se tiene programado para el mes de agosto, es decir, antes de que inicie el próximo ciclo escolar, ya que se planteó como un apoyo anual para la adquisición de útiles y uniformes escolares.

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