¿Cuándo Toca Cobrar Mi Pensión Bienestar? Letras de Pago el 12 y 19 de Mayo 2026 en Calendario

¿Aún no te cae el pago de la pensión de este mes?, paciencia. Los depósitos continúan hasta el próximo miércoles 27, y en N+ te decimos qué letras y apellidos cobran el 12 y 19 de mayo 2026, según el Calendario de Pagos propuesto por la Secretaría del Bienestar del Gobierno de México.

Recuerda que este depósito corresponde al tercer bimestre del año, es decir mayo-junio de 2026, de modo que el monto que verás reflejado en tu Tarjeta del Bienestar dependerá del tipo de pensión al que estés inscrito (adultos mayores, mujeres, madres trabajadoras, personas con discapacidad).

De hecho, el Banco del Bienestar pidió a los beneficiarios usar su red para hacer sus retiros de mayo 2026, por lo que en una nota previa ya te dimos a conocer esto qué significa.

Video: Como Dar de Baja Beneficiario Pension del Bienestar por Fallecimiento

¿Quiénes cobran la pensión Bienestar el 12 y 19 de mayo 2026? Letras

Si al consultar el saldo en tu Tarjeta del Bienestar, notaste que aún no ha caído el depósito de tu Pensión puede estar relacionado a la fecha en la que estás haciendo la consulta de saldo.

Toma en cuenta que el calendario de Pagos de la Pensión Bienestar para mujeres, adultos mayores, madres trabajadoras y personas con discapacidad de 30 a 64 años avanza en orden alfabético, según la inicial de tu primer apellido.

De modo que este martes 12 de mayo 2026 será turno de cobrar para hombres y mujeres que tienen apellido con inicial G.

Mientras que el martes 19 de mayo será turno para los apellidos que inician con las siguientes letras: N, Ñ, O.

Apellidos que Cobran la Pensión el 12 y 19 de Mayo 2026: Lista

A continuación hallarás un listado con algunos ejemplos de apellidos por cada una de las letras que cobran la pensión en las fechas antes mencionadas de mayo 2026. Recuerda que se trata de una muestra, y en caso de que tu apellido no aparezca, no significa que no recibirás la pensión.

Martes 12 de Mayo 2026 - Letra G

García

González

Gutiérrez

Garza

Gómez

González

Guerrero

Gracia

Granados

Guerrero

Martes 19 de Mayo 2026 - Letra N, Ñ y O

Navarro

Nava

Nieto

Noriega

Nolasco

Negrete

Nicolás

Ortiz

Ortega

Olvera

Ochoa

Olivares

Ojeda

Ocampo

Ornelas

Osuna

¿Tengo que retirar mi Pensión el mismo día del depósito?

De acuerdo con la Secretaría del Bienestar no es necesario que retires el monto total de tu pensión el día que te cae el depósito. Dado que éste permanece seguro en tu cuenta.

De hecho, puedes utilizar tu tarjeta del Bienestar para hacer pagos directamente en tiendas. En algunos establecimientos incluso hacen descuentos al utilizar este método de pago.

Para que no tengas complicaciones al momento de sacar el efectivo de tu cuenta, te compartimos 4 formas en las que puedes retirar dinero de tu Pensión del Bienestar, así como las sucursales del Banco del Bienestar cerca de ti.

Video: ¿Cómo Visualizan Millennials Llegar a la Vejez? Destacan Porque No Tendrán Pensión

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