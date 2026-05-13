Resultados Beca Rita Cetina 2026 para Primaria: ¿Cómo Saber Si Mi Hijo Quedó Registrado? Link

Los padres de familia ya pueden consultar en línea los resultados de la Beca Rita Cetina para primaria 2026 y si aún no checas tu estatus de inscripción, acá te damos el link y cómo saber si tu hijo está registrado en el programa de Becas del Bienestar, que da un apoyo para útiles y uniformes escolares de 2,500 pesos.

Fue en marzo de este año cuando se abrió el registro de la Beca Rita Cetina 2026 para primaria, por eso en una nota ya te dijimos los requisitos para asegurar el apoyo de 2,500 pesos y la nueva fecha de entrega de tarjetas para los nuevos beneficiarios, pues en un inicio la dispersión iba a empezar después de la primera quincena de mayo.

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¿Cómo checar resultados de la Beca Rita Cetina primaria 2026? Link

Desde hacer varios días se puede saber si tu hijo fue aceptado en la beca de 2,500 pesos anuales. Para checar los resultados hay que entrar al siguiente link: www.becaritacetina.gob.mx.

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Aunque en un inicio estaba programado que la entrega de Tarjetas Beca Rita Cetina comenzara el 18 de mayo, el titular de la EP, Mario Delgado, reveló que la dispersión empezó el pasado 30 de abril, con motivo del Día del Niño y la Niña 2026.

Niños comen pizza en la entrega de tarjetas Beca Rita Cetina primaria en 2026. Foto: Cuartoscuro

¿Cómo saber si mi está registro en la Beca Rita Cetina 2026 para primaria?

Si quieres saber si tu hijo fue aceptado en la Beca Rita Cetina de primaria, los padres de familia del estudiante aspirante deben entrar al link mostrado previamente y después seguir estos pasos:

Inicia sesión con tu cuenta Llave MX. Pon el usuario y contraseña que ingresaste al momento de subir los documentos.

Pon el usuario y contraseña que ingresaste al momento de subir los documentos. Al ingresar, dirígete a la sección "Estudiante" y busca el nombre de tu hijo que registraste.

y busca el nombre de tu hijo que registraste. Al aparecer y seleccionarlo, deberá decir “Registro exitoso” o “Pendiente de validación”. En ambos casos significa que el proceso fue exitoso.

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Ahora que ya sabes cómo checar los resultados de la Beca Rita Cetina primaria 2026, lo que sigues es esperar a que los servidores de la nación y las escuelas den a conocer las fechas y horarios en que se hará la entrega de Tarjetas Bienestar para los nuevos beneficiarios del apoyo para útiles y uniformes.

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