Estudiante de Padres Mexicanos Gana Beca Millonaria y Es Aceptado en 49 Universidades del Mundo

La historia de Joseph Parra Miguel se ha vuelto viral en las últimas horas por obtener una beca millonaria y las universidades más prestigiosas del mundo ya lo han aceptado.

Se trata de un alumno en Estados Unidos de padres mexicanos que está por concluir la preparatoria del distrito escolar de Phoenix Union.

El estudiante de último año de la Academia de Programación de Phoenix ha sido aceptado en 49 universidades tras obtener 5 millones de dólares en becas. Las autoridades educativas aseguran que esta es la mayor cantidad obtenida por un solo estudiante para cursar el nivel superior.

"Nunca creí que alcanzaría esa meta, pero lo logré", dijo Joseph Parra Miguel a medios locales.

Joseph contó que es un logro que dedica a sus maestros, amigos y a su familia inmigrante. También relató que recientemente descubrió sus raíces indígenas cuando visitó el pueblo natal de sus padres y comprendió quién era y de dónde venía.

“Mis padres no tenían nada y vinieron aquí para mantenerse a sí mismos, a la familia y otras cosas”, dijo emocionado. “Eso es lo que me inspiró la mayor parte del tiempo. Seguí adelante porque quería demostrarles que está bien seguir adelante”.

¿Cómo logró ser aceptado en casi 50 universidades?

Una de las preguntas es: ¿Cómo logró ser aceptado en casi 50 universidades y obtener millones en becas? Ya que el monto de sus becas depende de lo que las universidades le ofrezcan.

Él comentó que solicitó admisión a la mayoría de las universidades a través de programas como Niche o Common App, que envían solicitudes masivas a las instituciones educativas. Al ser una escuela Title I, explicó que no tuvo que pagar por las solicitudes.

Joseph decidió quedarse cerca de casa

En cuanto al futuro de Joseph, decidió quedarse cerca de casa. Eligió la Universidad Estatal de Arizona, donde planea estudiar Administración de Empresas con especialización en lengua y cultura, con el objetivo de diversificar su formación y “ayudar a unir culturas”.

“Solo quería estar cerca de mi familia porque es muy importante para mí. Creo que la conexión con mi familia y mis amigos es lo más importante”, expresó.

Su consejo para otros estudiantes: “Es normal sentirse perdido en algún momento. Yo también me sentí perdido, pero lo resolví. Es normal no saber qué carrera quieres estudiar. Me tomó un tiempo encontrar la que realmente quería”.

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Con información de N+

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