Bienestar Lanza Aviso para Apoyo Hombres y Mujeres de 30-64 Años: Esto Debes Hacer en Mayo 2026

Además del pago de la Pensión Bienestar, la Secretaría a cargo de Leticia Ramírez dio a conocer que el apoyo para hombres y mujeres de 30 a 64 años de edad va a tener actividad en mayo 2026, por eso acá te contamos qué se debe hacer y los requisitos para las personas que recientemente hicieron su registro.

Este apoyo es de vital importancia en México, por eso en una nota te dejamos el calendario de pagos de la Pensión hombres y mujeres Bienestar de 30 a 64 años en mayo 2026 y todos los detalles de qué sigue después del registro que hubo en abril para dicho programa.

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¿Qué trámite abre la Pensión hombres y mujeres Bienestar 30 a 64 años en mayo 2026?

La pensión para personas con discapacidad de 30 a 64 años va a realizar la entrega de tarjetas Bienestar durante varios días del mes de mayo. Esto aplica para quienes hicieron su registro en marzo de este año al programa social.

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De acuerdo con Leticia Ramírez, la entrega de Tarjetas del Bienestar se lleva a cabo del 13 al 20 de mayo 2026. A las personas que se inscribieron a la pensión, recibirán un mensaje de texto vía SMS, para informarles el día, hora y lugar donde deben acudir para recoger su medio de pago.

❤️ AVISO IMPORTANTE ❤️

¡Es momento de recoger tu #TarjetaBienestar Si te registraste a la #PensiónDiscapacidad en marzo, recibirás tu tarjeta del 13 al 20 de mayo.



Te enviaremos un SMS con el día, hora y lugar para recogerla o consulta con tu CURP en: https://t.co/oMCi0gEywT pic.twitter.com/2VwUpIWhNX — Bienestar (@bienestarmx) May 13, 2026

Requisitos para el apoyo Bienestar 30 a 64 años en mayo 2026

El principal requisito para que para los hombres y mujeres con discapacidad puedan recoger tu tarjeta es haber hecho su registro en marzo 2026. Además deben esperar a que les llegue su mensaje de texto y el día que les toque acudir a su Módulo del Bienestar, deben llevar los siguientes documentos:

Identificación oficial con fotografía (original y copia).

Comprobante de trámite.

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Para que nadie se quede sin su apoyo de la Pensión Bienestar de 30 a 64 años, todos los hombres y mujeres que sean llamados a recoger su tarjeta, deben ubicar su Módulo del Bienestar más cercano. Para hacerlo deben entrar al siguiente link: www.gob.mx/bienestar, ingresar su CURP, activar la casilla "No soy un robot" y dar clic en "Buscar". Así podrán saber dónde les toca ir en mayo 2026 por su medio de pago.

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