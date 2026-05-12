Pago del Bienestar de 6,400 Pesos: ¿Qué Letras y Apellidos Cobran el 13 y 20 de Mayo 2026?

¿Ya revisaste el saldo de tu Tarjeta Bienestar? Este mes se realizan los depósitos de la Pensión de adultos mayores, mujeres, madres trabajadoras y personas con discapacidad del tercer bimestre del año. Por lo que en N+ te adelantamos qué letras y apellidos cobran 6,400 pesos el 13 y 20 de mayo 2026.

Recuerda que la cantidad que se te deposita en tu Tarjeta del Bienestar depende del programa al que estés inscrito. Así, los adultos mayores reciben 6,400 pesos, las mujeres 3,100 pesos, las personas con discapacidad 3,300 pesos y las madres trabajadoras 1,650 pesos cada dos meses.

Leticia Ramirez, nueva secretaría del Bienestar dio a conocer que el Calendario de Pagos de la Pensión Bienestar se extenderá hasta el próximo miércoles 27 de mayo de 2026. Por lo que las personas que no han recibido su pago aún, deben tener paciencia y estar atentos a las fechas del calendario.

De hecho, en notas previas ya te adelantamos qué apellidos recibieron su pago hoy 12 de mayo, así como el pasado lunes 11 de mayo y el viernes 8 del mes.

Video: Descartan Supuesto Trámite Obligatorio para Pago de Pensión Jubilados Pensionados 2026 IMSS Puebla

Entonces, ¿qué letras y apellidos cobran 6,400 el 13 y 20 de mayo?

Para que sepas en qué fecha te caerá el depósito de tu pensión bienestar de mayo 2026, debes tener en cuenta la inicial de tu primer apellido, toda vez que el calendario avanza en orden alfabético.

De modo que este miércoles 13 de mayo le corresponde el pago por 6,400 pesos a las personas cuyo primer apellido tiene como inicial las letras H, I, J y K.

Mientras que el próximo miércoles 20 será turno de cobrar para las personas con apellidos que inicien con las letras P y Q.

A continuación te compartimos un listado de apellidos que recibirán su pensión en los días antes informados:

Miércoles 13 de mayo 2026 - Apellidos que cobran 6,400 pesos.

Ibarra

Islas

Izquierdo

Iglesias

Infante

Jiménez

Juárez

Jaimes

Jasso

Jurado

Julian

Jardines

Kuri

Keb

Koh

Miércoles 20 de junio 2025 - Apellidos que cobran 6,400 pesos

Pérez

Pantoja

Preciado

Pulido

Puente

Pérez

Padilla

Pineda

Paredes

Pantoja

Pascual

Para que no tengas contratiempos al momento de obtener tu dinero, en N+ te compartimos cómo ubicar la sucursal del Banco Bienestar más cercana a ti.

¿Cuándo cae el próximo pago de la Pensión Bienestar en 2026?

El próximo depósito de la Pensión Bienestar por 6,400 pesos para adultos mayores; de 3,100 pesos para mujeres; de 3,300 pesos para hombres y mujeres con discapacidad y de 1,650 pesos para madres trabajadoras caerá el próximo mes de julio de 2026.

Tal como ocurrió en esta dispersión, los pagos se harán de acuerdo al Calendario que anuncie la Secretaría del Bienestar del Gobierno de México.

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