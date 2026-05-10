¿Quiénes Cobran la Pensión Bienestar el 11 y 18 de Mayo 2026? Siguen Estas Letras de Pago

Avanza mayo 2026 y con éste el Calendario de Pagos de la Pensión Bienestar para adultos mayores, mujeres, madres trabajadoras y personas con discapacidad, así que si aún no recibes tu depósito: paciencia. En N+ te decimos quiénes cobran el lunes 11 y 18 del mes en curso.

Dado que el Calendario de la Pensión Bienestar avanza en orden alfabético, de acuerdo con la inicial del primer apellido, en notas previas ya te dijimos quiénes cobran el 8 de mayo, el 7 de mayo y 6 de mayo. Además de adelantarte qué letras reciben el depósito correspondiente al bimestre de mayo-junio en la semana del 11 al 15 de mayo 2026.

Recuerda que los depósitos de las pensiones se realizan de lunes a viernes en la Tarjeta del Banco Bienestar que te fue entregada cuando completaste tu registro al programa. De hecho, el Banco del Bienestar recomendó a los pensionados retirar a través de su red, y aquí te explicamos por qué.

Video: Como Dar de Baja Beneficiario Pension del Bienestar por Fallecimiento

¿Qué letras cobran la Pensión Bienestar el 11 y 18 de mayo de 2026?

De acuerdo con las fechas propuestas por la Secretaría del Bienestar del Gobierno de México, el lunes 11 de mayo será turno de cobrar para las personas cuyo primer apellido inicia con la letra G.

Mientras que el siguiente lunes, es decir el 18, será turno de recibir el depósito para aquellas personas cuya inicial del primer apellido es M.

Para que no exista confusión, a continuación te compartimos un listado con apellidos que cobran por cada una de las fechas. Ten en cuenta que se trata de ejemplos, en caso de que el tuyo no aparezca, no significa que no cobrarás el apoyo bienestar.

11 de Mayo 2026 - Letra G

Garcia

González

Gómez

Gutiérrez

Guzmán

Guerreros Gallegos

Galván

Garza

Galindo

Guevara

Gallardo

Guerra

Guillen

Granados

18 de Mayo 2026 - Letra M

Martínez

Morales

Mendoza

Méndez

Medina

Mejía

Maldonado

Miranda

Molina

Meza

Macías

Montes

Mora

Marín

Mata

¿Cuántos pagos de la Pensión darán en 2026 tras cambios en la Secretaría del Bienestar?

Tras darse a conocer el cambio de titular de la Secretaría del Bienestar, muchas personas tienen dudas sobre el número de pagos que recibirán al año. Lo cierto es que los depósitos para adultos mayores, mujeres, madres trabajadoras y personas con discapacidad continúan igual.

Es decir que los depósitos en las Tarjetas del Bienestar se hacen de manera bimestral, de modo que en total restan tres pagos para este año correspondientes a los meses de julio-agosto, septiembre-octubre y noviembre-diciembre.

De modo que la salida de Ariadna Montiel Reyes, quien ahora se desempeña como presidenta de Morena, y la llegada de Leticia Ramirez Amaya como nueva secretaria del Bienestar del Gobierno de México no impacta en el desarrollo de los depósitos de la pensión.

Video: Me Pueden Quitar la Pension por Viudez del IMSS Si Me Vuelvo a Casar

Historias Recomendadas