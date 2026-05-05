¿Cuándo Cae el Pago del Bienestar en Jalisco de Mayo-Junio 2026? Este es el Calendario
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Ya inició el pago de los programas Bienestar en el estado de Jalisco, que corresponden al bimestre mayo-junio de 2026
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A partir del 4 de mayo inició el calendario del pago de la pensión y los diferentes programas del Bienestar en Jalisco, en donde hay más de un millón 190 mil beneficiarios que reciben este apoyo que otorga el gobierno mexicano.
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La delegada de los programa sociales del gobierno de México, Katia Meave Ferniza, informó que del 4 al 27 de mayo se realiza el pago a derechohabientes y beneficiarios de las pensiones y programas del Bienestar que corresponden al bimestre mayo-junio.
¿Qué día cae el pago del Bienestar de acuerdo a la primera letra del apellido?
- A, 4 de mayo
- B, 5 de mayo
- C, 6 y 7 de mayo
- D, E, y F, 8 de mayo
- G, 11 y 12 de mayo
- H, I, J y K, 13 de mayo
- L, 14 de mayo
- M, 15 al 18 de mayo
- N, Ñ y O, 19 de mayo
- P y Q, 20 de mayo
- R, 21 y 22 de mayo
- S, 25 de mayo
- T, U y V, 26 de mayo
- W, X, Y y Z, 27 de mayo
De acuerdo con Meave Ferniza, el pago se realiza de forma directa y sin intermediarios a través de la tarjeta Bienestar a adultos mayores, mujeres, personas con discapacidad, madres trabajadoras, sembradoras y sembradores, con inversión social que supera los 6 mil 591 millones de pesos bimestrales.
Añadió que para brindar una mejor atención se puede consultar en la página oficial de la Secretaría de Bienestar.
Cabe señalar que el 7 de mayo se realiza el pago del jornal a las y los sembradores del programa Sembrando Vida, y la ubicación de sucursales se puede consultar aquí.
Redacción N+ Guadalajara
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