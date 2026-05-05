Por el Asesinato de una Mujer, Detienen a Policía de El Salto y a Una Fémina

Un elemento de la Policía de El Salto y una mujer fueron imputados por el delito de homicidio calificado; supuestamente habrían participado en la muerte de una fémina. Se trata de Enrique Javier ‘N’ y Cristina ‘N’.

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¿Qué se sabe del asesinato?

Según la información aportada por la Fiscalía del Estado de Jalisco, el policía supuestamente arribó al domicilio de la víctima, ubicado en la colonia El Carmen, en Guadalajara, a bordo de una motocicleta, donde presuntamente realizó detonaciones de arma de fuego en su contra. Mientras esto se ejecutaba, la mujer vigiló las inmediaciones a bordo de un auto.

Para poder detener a los señalados, la Fiscalía realizó diversas diligencias, entre ellas el aseguramiento de dos casas. A Enrique Javier ‘N’ y Cristina ‘N’ se les dictó prisión preventiva y, el próximo 7 de mayo, se llevará a cabo la audiencia donde se determinará si serán vinculados a proceso por los hechos investigados.

Cabe mencionar que también fue vinculada a proceso una expolicía de Guadalajara, identificada como Emma Yesenia Rubi ‘N’. Presuntamente, junto con dos hombres, privó de la vida a una mujer.

De acuerdo con las investigaciones, la víctima, de unos 28 años de edad, fue privada de la libertad por dos sujetos y por Emma Yesenia, a las afueras de una tienda de abarrotes en la colonia Huentitán, en Guadalajara. Al día siguiente, su cuerpo fue localizado al interior de un canal de aguas negras en la colonia San José del Quince, en El Salto.

Tras las investigaciones, se obtuvieron suficientes datos de prueba en contra de Emma Yesenia Rubí ‘N’ como presunta participante del delito. Además, fue identificada como expolicía de Guadalajara en el periodo comprendido entre 2021 y 2023.

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