Banco del Bienestar Continúa Pago de Pensiones: ¿Qué Letras Cobran Viernes 8 y 15 de Mayo 2026?

¿Aún no te cae el depósito de mayo? No te preocupes, el Banco del Bienestar continúa con el Calendario de Pagos de la Pensión hasta el próximo 27 del mes para hombres y mujeres registrados en los distintos programas del Gobierno de México. Por lo que en N+ te decimos qué letras y apellidos cobran el 8 y 15 de mayo de 2026.

Dado que los depósitos avanzan en orden alfabético, de acuerdo con la primera letra del primer apellido, ya te hemos compartido quiénes ya recibieron su depósito en la Tarjeta del Bienestar desde el miércoles 6, martes 5 y lunes 4 de mayo respectivamente.

De hecho, no es el único programa que recibe pago este mes. Por lo que en una nota previa ya te dimos a conocer quiénes reciben 6,450 pesos a partir de hoy 7 de mayo 2026.

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¿Quiénes cobran la Pensión Bienestar el Viernes 8 y 15 de Mayo 2026?

Ahora bien, siguiendo las fechas propuestas por la Secretaría del Bienestar del Gobierno de México, el viernes 8 de mayo es turno de cobren las personas cuyo primer apellido inicia con alguna de las siguientes letras: D, E y F.

Mientras que para el viernes 15 de mayo, que se conmemora el Día del Maestro, será turno de cobrar para las personas cuya inicial del primer apellido es la letra M.

Si la letra de tu apellido ya pasó, pero tienes dudas sobre el depósito en tu tarjeta del Bienestar, puedes acercarte a tu sucursal del Banco Bienestar más cercana.

Apellidos que cobran Pensión Bienestar el 8 y 15 de Mayo de 2026

Para que conozcas qué apellidos cobran ambos viernes de mayo, te compartimos una lista con ejemplos. Toma en cuenta que aunque tu apellido no esté contemplado a continuación sí recibirás el pago correspondiente al bimestre de mayo-junio 2026.

Viernes 8 de Mayo 2026: Letras D, E y F

Díaz

Domínguez

De la Cruz

De la Rosa

De León

Dávila

Damián

Estrada

Espinosa

Espino

Elías

Esteban

Estrella

Elizalde

Flores

Fernández

Franco

Fonseca

Farias

Ferrer

Viernes 15 de Mayo 2025: Letra M

Martínez

Morales

Mendoza

Mejía

Macías

Montiel

Mata

Mondragón

Martín

Morán

¿Quiénes reciben Pago Pensión Bienestar en Mayo 2026?

El Banco del Bienestar inició el depósito de la Pensión para adultos mayores, mujeres de 60 a 64 años, madres trabajadoras, así como hombres y mujeres con discapacidad.

Recuerda que en el caso de las mujeres que ya recibían la Pensión del Bienestar de 60 a 64 años, pero cumplieron 65 años pasarán automáticamente a la Pensión de Adultos Mayores. Por lo que en lugar de recibir los 3,100 pesos bimestrales, cobrarán 6,400 pesos.

Si tienes dudas de cuánto te toca cobrar en mayo de 2026, a continuación te compartimos los montos que cobras según el tiempo de pensión en el que estás registrado.

Pensión Bienestar de Adultos Mayores: 6,400 pesos

Pensión Mujeres Bienestar: 3,100 pesos

Pensión Bienestar para Personas con Discapacidad: 3,100 pesos

Pensión Bienestar para Madres Trabajadoras: 1,650 pesos

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