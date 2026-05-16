¿Qué Pasará con tu WhatsApp si no Registras Tu Celular Antes del 30 de Junio 2026?

El registro obligatorio de líneas de telefonía móvil en México ha generado dudas entre millones de usuarios, especialmente por el impacto que podría tener en aplicaciones como WhatsApp.

La principal preocupación es si la cuenta de WhatsApp dejará de funcionar en caso de que la línea telefónica sea suspendida por no completar el trámite dentro del plazo establecido por las autoridades.

Aunque WhatsApp no elimina ni bloquea automáticamente las cuentas de los usuarios que no registren su número, la suspensión de la línea sí puede afectar funciones clave de la aplicación. Al quedarse sin servicio, el usuario pierde la capacidad de realizar llamadas, recibir mensajes SMS y utilizar datos móviles.

Esto es relevante porque WhatsApp depende del número telefónico para verificar la identidad del usuario y para enviar códigos de seguridad cuando se instala la aplicación en un nuevo dispositivo o cuando se intenta recuperar una cuenta.

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¿Cómo afectaría la suspensión de la línea?

Si tu número es suspendido por falta de registro, podrías enfrentar los siguientes problemas:

Dificultad para recibir códigos de verificación por SMS.

Imposibilidad de iniciar sesión en otro celular.

Complicaciones para recuperar tu cuenta.

Riesgos al cambiar de dispositivo.

Problemas con la verificación en dos pasos.

Si ya tienes WhatsApp instalado y mantienes conexión a internet mediante una red Wi-Fi, la aplicación podría seguir funcionando de manera temporal. Sin embargo, cualquier proceso que requiera validar el número telefónico quedaría limitado.

De acuerdo con datos difundidos por medios nacionales, más de 114 millones de líneas móviles aún no han sido vinculadas al nuevo esquema de identificación, por lo que una parte importante de la población todavía no ha completado el trámite.

Fecha límite para registrar tu línea

Las autoridades establecieron el 30 de junio de 2026 como fecha límite para realizar el registro obligatorio.

Quienes no regularicen su número antes de esa fecha podrían enfrentar la suspensión del servicio, lo que no solo afectaría las llamadas y el acceso a internet móvil, sino también el funcionamiento de aplicaciones y servicios digitales que dependen del número celular para operar con normalidad.

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