¿SEP Suspende Clases Este Lunes 18 de Mayo 2026? Estos Estudiantes Tienen Megapuente de 4 Días

Luego de que autoridades educativas locales dieran a conocer la extensión del descanso con motivo del Día del Maestro, a diferencia de lo indicado en el calendario escolar 2025 a 2026, hay dudas acerca de si se ampliará el megapuente o quiénes tienen cuatro días de vacaciones, pero sobre todo si se suspenden las clases este lunes 18 de mayo 2026.

Como te dimos a conocer previamente, la suspensión de actividades escolares programada para el pasado viernes 15 de mayo se dio con motivo de la conmemoración del Día del Maestro y la Maestra.

Video: Día del Maestro 2026: Así Fue la Marcha de Integrantes de la CNTE en CDMX

¿Quiénes tienen megapuente de cuatro días en mayo 2026?

Luego de los cambios en el calendario escolar anunciados por la Secretaría de Educación Pública (SEP), los cuales finalmente fueron revertidos, quedaron algunas dudas sobre si habría más puentes en lo que resta del año lectivo, ya que los ajustes modificarían los últimos fines de semana largos.

No obstante, a la par que dieron marcha atrás a los cambios, también se confirmó un megapuete en algunos estados de la República, como la Ciudad de México, donde dieron el regalo a los docentes de un día más de vacaciones.

Por esta razón, son los estudiantes de nivel básico en la Ciudad de México.

¿SEP suspende clases este lunes 18 de mayo 2026?

Hasta el momento, ni en estados ni la SEP, a nivel federal, han confirmado que se suspendan clases el lunes 18 de mayo.

Sin embargo, te recomendamos mantenerte pendiente de N+, N+ Foro y autoridades locales, por si se confirma un día más de descanso o clases a distancia por cuestiones climáticas.

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