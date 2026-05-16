Regresa el Buscador de Estatus Beca Rita Cetina: Link y Cómo Consultar Resultados con Folio 2026

Está de regreso el buscador de estatus de Becas Benito Juárez y para todos aquellos que aún no sepan nada del sistema de consulta de folios, acá te damos el link y cómo checar con folio los resultados de la Beca Rita Cetina, para que sepas si tu hijo recibirá el apoyo de uniformes y útiles escolares de primaria en 2026.

Antes de que se diera a conocer el sistema de consulta de folios de Becas Bienestar, anteriormente te contamos cómo checar los resultados de Beca Rita Cetina primaria 2026, pues la entrega de tarjetas Bienestar ya empezó y los nuevos beneficiarios quieren saber cuándo podrán recoger su medio de pago.

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Link del nuevo sistema de consulta de folios Beca Rita Cetina

El nuevo buscador de estatus de la Beca Rita Cetina y Benito Juárez 2026 ayudará a todos los padres de familia y alumnos que hicieron su registro a saber si fueron aceptados para recibir el apoyo económico que brinda el Gobierno de México. El link para checar es el siguiente: buscador.becasbenitojuarez.gob.mx/folio.

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Dicha plataforma actualmente funciona para hacer la consulta con folio de los resultados de la Beca Rita Cetina 2026 para primaria, que da un pago anual de 2,500 pesos, correspondiente al apoyo de uniformes y útiles escolares.

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¿Cómo consultar folio de Beca Rita Cetina 2026?

Para checar el estatus de los resultados de la Beca Rita Cetina primaria con folio, los padres de familia deben seguir los siguientes pasos:

Entra al link: buscador.becasbenitojuarez.gob.mx/folio .

. En el apartado "Consultar folio", activa la casilla "Soy Humano" y da clic en verificar.

Escribe el folio que te fue otorgado al momento de terminar tu registro de la Beca Rita Cetina.

Da clic en "Buscar".

El sistema de consulta de folio te dirá si tu hijo fue aceptado para recibir el apoyo en 2026.

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Una vez checados los resultados con folio de la Beca Rita Cetina primaria 2026, los nuevos beneficiarios deben estar pendientes de toda la información que brinde la escuela en la que estudian sus hijos, pues deben anunciar la fecha y hora en que se hará la entrega de tarjetas del Bienestar. También puedes seguir el canal de Becas Bienestar del estado en el que vives, ahí informarán todos respecto a la dispersión de credenciales.

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