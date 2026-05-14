Bienestar Dará Apoyo de 9,500 a Hombres y Mujeres por el Mundial 2026: Registro y Requisitos

Falta muy poco para el inicio de la Copa del Mundo y un nuevo apoyo de Bienestar llega para que hombres y mujeres cobren poco más de 9,500 pesos por el Mundial 2026, por eso acá te damos los requisitos de entrada y cómo hacer el registro en línea al programa social.

Este mes es de pago para todos los beneficiarios de las pensiones, pero también hay entrega de tarjetas Bienestar, por eso en una nota te dejamos los requisitos que deben cumplir mujeres y hombres de 30 a 64 años de edad para que puedan recibir su medio de pago en mayo 2026.

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Requisitos para registrarse al apoyo Bienestar de 9,500 pesos por el Mundial 2026

El apoyo que da un pago mensual de 9,582 pesos y seguro médico del IMSS es Jóvenes Construyendo el Futuro, que por la justa mundialista implementó una estrategia llamada Jóvenes Embajadores del Mundial. Está dirigida a la incorporación de aprendices en centros de trabajo de la Ciudad de México, Estado de México (Edomex), Jalisco y Nuevo León.

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Las personas interesadas serán capacitadas para que se ocupen en actividades de turismo, cultura, hospitalidad y atención a visitantes. Los requisitos para aplicar son los siguientes:

Tener entre 18 y 29 años y residir en México.

y residir en México. No estudiar ni contar con empleo al momento del registro.

Ingresar a la plataforma Jóvenes Construyendo el Futuro a hacer el registro.

CURP.

Comprobante de domicilio reciente.

Documento migratorio vigente (para personas extranjeras con estancia legal).

Fotografía con rostro descubierto, sin ediciones ni filtros.

Identificación oficial vigente.

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¿Cómo me registro al apoyo Bienestar de 9,500 pesos para hombres y mujeres?

Para poder formar parte de Jóvenes Embajadores del Mundial, los aspirantes deben registrarse en la plataforma y posteriormente hacer su postulación a un espacio disponible.

Una vez hecha la postulación de forma correcta, lo siguiente será subir todos tus documentos personales a la página y contactar a la persona responsable del centro de trabajo para agendar una entrevista. Deberás mantenerte pendiente de tus notificaciones, pues debes recibir una respuesta en máximo cuatro días naturales. Si no te contestan o no eres aceptado, puedes postularte a otro espacio que siga disponible.

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Durante el mes de abril se abrió el registro al apoyo Bienestar de más de 9,500 pesos para el Mundial 2026, por lo que en mayo posible no haya registro a Jóvenes Construyendo el Futuro, pero te recomendamos intentar. Si no es así, en junio seguramente se abra un nuevo proceso de inscripción.

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