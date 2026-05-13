Entrega de Tarjetas Bienestar de Pensión Discapacidad: Fechas y Cómo Checar Estatus en Mayo 2026

Si recientemente hiciste registro al apoyo de 3,300 pesos que otorga la Pensión Bienestar para personas con discapacidad, te contamos que las autoridades dieron a conocer que habrá entrega de tarjetas en mayo 2026 para nuevos beneficiarios, por eso acá te damos las fechas de dispersión y cómo checar el estatus de tu medio de pago con CURP.

El apoyo Bienestar de discapacidad tuvo registro en marzo 2026, pero los hombres y mujeres que lograron inscribirse no van a poder cobrar el pago Bienestar de mayo 2026, esto debido a que no cuentan con su tarjeta. La buena noticia es que para el bimestre de julio-agosto posiblemente reciban su primer pago por la cantidad de 3,300 pesos.

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¿Cuándo hay entrega de tarjetas Bienestar de la pensión discapacidad en mayo 2026?

Todas las personas que hicieron con éxito su registro a la Pensión de discapacidad Bienestar van a poder recoger su tarjeta del 13 al 20 de mayo 2026, periodo en el que se llevará a cabo la dispersión por parte del personal de la Secretaría del Bienestar en todo México.

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El principal requisito para que para los hombres y mujeres con discapacidad puedan recoger tu tarjeta es haber hecho su registro en marzo pasado. Además deben deben llevar los siguientes documentos a su Módulo del Bienestar más cercano:

Identificación oficial con fotografía (original y copia).

Comprobante de trámite.

Hombres y mujeres durante un registro a la Pensión de discapacidad Bienestar. Foto: Cuartoscuro

¿Cómo checar estatus Tarjeta Bienestar con CURP?

De acuerdo con Leticia Ramírez, titular de la Secretaría de Bienestar, las personas que van obtener su Tarjeta del Bienestar en mayo 2026 deben recibir un mensaje de texto vía SMS, donde se les informará el día, hora y lugar donde deben acudir por su medio de pago.

Todos los hombres y mujeres que sean llamados a recoger su tarjeta, deben ubicar su Módulo del Bienestar más cercano. Para hacerlo deben entrar al siguiente link: www.gob.mx/bienestar y seguir los siguientes pasos:

Ingresa tu CURP .

. Activa la casilla "No soy un robot" y da clic en "Buscar".

El sistema te mostrará el Módulo Bienestar al que debes acudir por tu tarjeta de discapacidad.

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La pensión de discapacidad da un pago bimestral de 3,300 pesos y una vez culminada la entrega de Tarjetas Bienestar de mayo 2026, los nuevos beneficiarios van a cobrar su primer apoyo en el próximo mes de julio.

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