Inhabilitan a 4 exfuncionarios del SAT y Banco del Bienestar; Retiraban Dinero de los Usuarios

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno informó que tras realizar investigaciones se descubrió que cuatro exservidores públicos del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y en el Banco del Bienestar (BANBIEN) cometieron faltas administrativas graves.

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Los Órganos Internos de Control (OIC) tanto del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y del Banco del Bienestar (BANBIEN) permitieron acreditar faltas administrativas graves cometidas por los cuatro ex servidores públicos.

Ante esto, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa los inhabilitó hasta por 10 años para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público, así como sanciones económicas.

¿Cómo operaban los exservidores públicos?

Una servidora pública asignaba de forma irregular citas para trámites utilizando datos personales de contribuyentes que no estaban registrados en el portal oficial de la institución.

En BANBIEN, el Órgano Interno de Control acreditó irregularidades cometidas por tres personas servidoras públicas.

En dos casos, estas estuvieron relacionadas con el retiro de recursos de cuentas bancarias sin consentimiento de las personas cuentahabientes, por un monto superior a 275 mil pesos; y, en otro, con la realización de conciliaciones con información no verídica.

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¿Quiénes son los exservidores públicos sancionados?

Víctor R., exsubadministrador de Servicios al Contribuyente del SAT: inhabilitación por 1 año para desempeñarse en el servicio público.

Juan D., exsubjefe de área de BANBIEN: inhabilitación por 10 años y sanción económica.

Orlando P., exauxiliar de sucursal de BANBIEN: inhabilitación por 10 años y sanción económica.

Marco M., exasistente administrativo de BANBIEN: inhabilitación por 10 años y sanción económica.

Las sanciones económicas impuestas oscilan entre los 25 mil y los 250 mil pesos.

Las autoridades piden a la ciudadanía a denunciar actos de corrupción en el sector público a través del Sistema Integral de Denuncias Ciudadanas: sidec.buengobierno.gob.mx

"Quien se corrompe en el ejercicio de una función pública traiciona la confianza del pueblo y debe enfrentar consecuencias. La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno continuará actuando con firmeza para fortalecer una cultura de honestidad y cero impunidad en el sector público".

También sancionan a empresa

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, a través del Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano del Seguro Social, impuso a la empresa Puerta del Sol Capital, S.A. de C.V., una multa de 778 mil 50 pesos y una inhabilitación por 1 año con 3 meses para participar, por sí o mediante intermediarios, en procedimientos de contratación o celebrar contratos con la Administración Pública Federal.

"La sanción se impuso debido a que proporcionó información falsa al participar en una adjudicación directa para la “adquisición de Medicamentos 010 para el ejercicio 2023”; consistente en una carta de respaldo supuestamente emitida por el fabricante".

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