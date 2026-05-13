Condenan a Mexicana Ofelia Hernández Salas, ‘Doña Lupe’, por Tráfico de Personas en EUA

La mexicana Ofelia Hernández Salas fue condenada en Estados Unidos a 11 años de prisión. Conocida como “Doña Lupe”, en 2024 se declaró culpable de tráfico de personas.

La mujer fue extraditada en 2023 desde México señalada por dirigir una red de tráfico de migrantes que operaba en Mexicali .

. Facilitó el viaje de más de 100 migrantes provenientes de Latinoamérica, África y Asia.

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Condenan a mexicana a 11 años de prisión por tráfico de inmigrantes

El Departamento de Justicia de Estados Unidos dio a conocer que fue condenada a 11 años de prisión Ofelia Hernández Salas. En 2024, la mexicana se había declaro culpable por coordinar una red de tráfico de personas.

Al respecto, el vicefiscal general A. Tysen Duva señaló en un comunicado:

“Ofelia Hernandez Salas y sus co-conspiradores pusieron en peligro a nuestras comunidades al traer ilegalmente y a gran escala a ciudadanos extranjeros de más de una decena de países a Estados Unidos”.

El funcionario estadounidense declaró que “Doña Lupe” no solo vulneró la seguridad en la frontera de Estados Unidos, sino que además robaba de forma violenta a las personas con las que traficaba:

“No solo les quitaron a las autoridades de inmigración la capacidad de verificar adecuadamente a estas personas, sino que ella y sus co-conspiradores robaron a estas personas sus pertenencias personales a punta de arma de fuego o cuchillo”.

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Ofelia Hernández Salas facilitó la llegada de más de 100 migrantes a los Estados Unidos

La mujer fue detenida en marzo del 2023 en Baja California y extraditada ese mismo año hacia los Estados Unidos. Según detalló el Departamento de Justicia, Ofelia Hernández Salas dirigía una “prolífica” operación de contrabando de personas que permitió la llegada de más de 100 migrantes a los Estados Unidos.

Los migrantes eran provenientes de Bangladesh, Yemen, Pakistán, Eritrea, India, Emiratos Árabes Unidos, Uzbekistán, Rusia, Egipto, Brasil, Perú, Ecuador, Colombia, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala y México. “Doña Lupe” y sus cómplices cobraban miles de dólares a los migrantes que trasladaba a través de la frontera. Además de estas importantes sumas de dinero, les robaba sus pertenencias.

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