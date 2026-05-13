Renuncia Fiscal de Operaciones Estratégicas de Chihuahua tras Operativo vs Narcolaboratorio

El Fiscal de Operaciones Estratégicas de Chihuahua, Guillermo Arturo Zuany Portillo, renunció a su cargo tras la polémica por el operativo contra un narcolaboratorio en el municipio de Morelos, ocurrido en abril pasado, y que derivó en la muerte de dos agentes de Estados Unidos.

La confirmación de la renuncia del funcionario fue confirmada por la Fiscalía del Estado, por lo que se inició un procedimiento administrativo por una posible omisión.

"Se inició un procedimiento administrativo por una posible omisión de parte del Fiscal de Operaciones Estratégicas, de la Fiscalía General del Estado, Guillermo Arturo Zuany Portillo, lo que derivó en su renuncia", confirmaron.

¿Por qué es investigado Guillermo Arturo Zuany Portillo?

De acuerdo con las investigaciones en torno al operativo para desmantelar el narcolaboratorio en Chihuahua, Guillermo Arturo Zuany Portillo, es señalado como la persona que recibió a los dos agentes de la CIA en las oficinas de la Fiscalía Estatal. Además, se presume que uno de ellos portaba un arma durante el encuentro.

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