Tarjeta INAPAM Dará Pago Triple a Adultos Mayores en Mayo 2026: Requisitos para Cobrar Apoyo

Se viene un pago triple Bienestar para distintos adultos mayores en mayo 2026, cortesía de la Tarjeta de INAPAM (Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores), por tal motivo acá te damos los requisitos para cobrar el apoyo este mes, así sabrás quiénes van a recibir varios miles de pesos en su credencial este mes en todo México.

Todas las personas de 60 años y más que están por recibir hasta tres pagos en su credencial de INAPAM en mayo 2026 es porque aprovechan los beneficios que les brinda la tarjeta, por eso en una nota ya te dejamos todos los descuentos que hay este mes si formas parte del programa.

Video: Credencial INAPAM: ¿En Qué Transportes Hay Viajes Gratis en CDMX?

¿Qué adultos mayores recibirán un pago triple por la Tarjeta INAPAM en mayo 2026?

Los hombres y mujeres que tienen su credencial de INAPAM y que van a recibir un pago triple son todas las que estén inscritas al apoyo de Vinculación Productiva de la Personas Adultas Mayores, el cual busca promover empleos remunerados, así como actividades voluntarias que generen un ingreso para las personas de 60 años de edad en adelante.

Nota relacionada: Módulos de Vinculación Productiva INAPAM: ¿Dónde Aplicar a Programa que Da Sueldo de $9,500?

Los tres pagos que están contemplados para este mes son el pago de la Pensión Bienestar de mayo-junio 2026, el reparto de utilidades (PTU) y el depósito de su salario mensual. Con esto el INAPAM busca cumplir con sus obligaciones al darle un trabajo a los adultos mayores de 60 años de edad en adelante.

Así se ve la Tarjeta de INAPAM de las personas beneficiarias. Foto: Gobierno de México

Requisitos INAPAM para cobrar pago triple Bienestar en mayo 2026

Si deseas disfrutar el pago triple Bienestar, el principal requisito que las personas deben cumplir es estar inscritas al apoyo de Vinculación Productiva INAPAM. Si aún no lo estás, no te preocupes, puedes registrarte ahorita, para que el próximo año recibas el depósito triple en tu cuenta. Para hacerlo solo debes hacer lo siguiente:

Ingresa al siguiente link .

. Selecciona la entidad y municipio en el que vives.

Selecciona la casilla "No soy un robot" y da clic en buscar.

Checa cuál es el Módulo del Bienestar más cercano para tramitar tu tarjeta INAPAM.

Una vez que tengas tu credencial, acércate a alguno de los Módulos de Vinculación Productiva.

Sebes llenar un formato de Solicitud del programa "Vinculación Productiva" y hacer una entrevista con el promotor del programa. Ten en cuenta que dado que te pueden contratar por hora, jornada o día, el sueldo puede variar según el tipo de contrato.

Nota relacionada: Calendario de Pagos Pensión Bienestar Mayo 2026: Lista de Letras por Día para Adultos Mayores

Una vez aclarados los requisitos para cobrar el pago triple Bienestar con la Tarjeta de INAPAM, los adultos mayores van a recibir sus respectivos apoyos económicos a lo largo de todo el mes de mayo 2026.

Historias recomendadas: