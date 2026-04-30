Requisitos INAPAM: ¿Qué Piden y Cómo Tramitar tu Tarjeta para Obtener Descuentos en Mayo 2026?
N+ | Selene Alonzo Romero
Conoce cómo puedes obtener la credencial que te permite tener distintos descuentos al año, así como acceder a programas de empleo
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En México hay una credencial que te permite obtener descuentos en restaurantes, transporte, tiendas y distintos negocios, una vez que cumpliste 60 años. Si aún no la tienes, en N+ te explicamos cuáles son los requisitos para tramitar la tarjeta INAPAM en mayo 2026.
Se trata de una credencial que entrega el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) a aquellas personas mayores de 60 años que hacen su solicitud. De hecho, hay una tienda de autoservicio donde puedes tramitarla.
Pero, ojo, porque además de estos beneficios tienes oportunidad de registrarte a un programa en el que podrás recibir un sueldo, utilidades y hasta aguinaldo. Por lo que en una nota previa ya te explicamos dónde aplicar a Vinculación Productiva de INAPAM en 2026.
¿Cuáles son los requisitos de INAPAM para tramitar la credencial en mayo 2026?
Además de la edad, hay una serie de documentos que te piden al momento de tramitar la credencial del INAPAM, para poder obtener beneficios, entre ellos:
- Identificación oficial: INE o pasaporte vigente (Original)
- Clave Única de Registro de Población, CURP (Original)
- Comprobante de domicilio (Copia)
- Fotografía del solicitante (Original)
- Nombre completo y número de contacto
¿Cómo tramitar la Tarjeta INAPAM en el Módulo Bienestar? Paso a paso
De acuerdo con el Gobierno de México, la persona que esté interesada en solicitar la Tarjeta del INAPAM debe seguir el siguiente proceso:
- Acude a uno de los Módulos del Bienestar más cercano a tu casa
- Personal asignado te dará información sobre los requisitos
- Debes presentar los requisitos antes enlistados
- Personal asignado del Módulo, verifica el cumplimiento de los requisitos
- Debes llenar el Formato de Solicitud de Afiliación
- El personal asignado captura tus datos en el registro electrónico
- Personal del Módulo verifica los datos del adulto mayor y entrega la Credencial INAPAM.
¿Dónde obtener el Formato de Solicitud de Afiliación en línea?
Toma en cuenta que entre la documentación que debes entregar para obtener tu Tarjeta INAPAM, está el formato de afiliación. Mismo que se puede descargar de la página del Gobierno de México, en el apartado de "Formatos para Descargar".
Este documento solicita los siguientes datos
- Nombre completo
- Texto
- Fecha de nacimiento
- Fotografía
- CURP
- Estado Civil
- Domicilio
- Colonia
- Entidad federativa
- Contacto en caso de emergencia
¿Dónde aplican descuentos del INAPAM en 2026?
El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores pública en su página web el listado completo de negocios en los que ofrece beneficios como descuentos, a quienes cuentan con la Tarjeta INAPAM.
Entre los rubros en los que se contemplan reducciones son:
- Alimentación
- Asesoría y Servicios Legales
- Educación, Recreación y Cultura
- Predial y Agua
- Salud
- Transporte
- Vestido
- Hogar
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