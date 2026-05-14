¿Qué Pasa Si No Cobras Pensión Bienestar en Mayo-Junio 2026? Causas de Cancelación Inmediata

Si eres beneficiario de la Pensión Bienestar y te preguntas qué pasa si no cobras tu apoyo económico en el bimestre de mayo-junio 2026, acá te explicamos las causas de cancelación inmediata en el Banco Bienestar, de acuerdo con las reglas de operación del programa social para adultos mayores, mujeres de 60 a 64 años, personas con discapacidad y madres trabajadoras.

El calendario de pagos del Bienestar de mayo y junio 2026 continúa y en notas previas te decimos quiénes recibirán su apoyo esta semana y qué beneficiarios no podrán disfrutar de su ayuda económica en caso de que hayan sido dados de baja para este bimestre.

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¿Qué pasa si no cobras Pensión Bienestar en mayo 2026?

No existen consecuencias negativas si no retiras tu dinero de la tarjeta del Banco Bienestar durante el bimestre de mayo y junio 2026, sin embargo debes tomar en cuenta que después de dos bimestres de pago pueden suspender tu apoyo por alguno de los siguientes casos:

Inconsistencias en los datos de identificación de los beneficiarios. Cuando se identifica que los documentos de identidad de la persona son apócrifos, pertenecen a los datos de identidad de otra persona o no se corresponde la información entre sí.

de identificación de los beneficiarios. Cuando se identifica que los documentos de identidad de la persona son apócrifos, pertenecen a los datos de identidad de otra persona o no se corresponde la información entre sí. Posible duplicidad . Cuando se haya identificado una duplicidad de registros en el padrón.

. Cuando se haya identificado una duplicidad de registros en el padrón. Inconsistencia en el medio de pago . Cuando se detecta alteración o falsificación de la tarjeta del Bienestar de la persona derechohabiente.

. Cuando se detecta alteración o falsificación de la tarjeta del Bienestar de la persona derechohabiente. No localización . Cuando los servidores de la Secretaría de Bienestar realizan una visita domiciliaria hasta en dos ocasiones consecutivas y no sea localizada el derechohabiente o su persona auxiliar.

. Cuando los servidores de la Secretaría de Bienestar realizan una visita domiciliaria hasta en dos ocasiones consecutivas y no sea localizada el derechohabiente o su persona auxiliar. No presentarse a recoger su medio de pago. Cuando el derechohabiente o su persona auxiliar no recoja el medio de pago se podrá retener la pensión hasta el momento en que se presente por este.

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De acuerdo con las reglas de operación de los programas sociales del Bienestar, si estos problemas o inconsistencias persisten por otros dos bimestres de pago más, se procederá con la baja definitiva de los beneficiarios, la cual puede ser reversible si se aclaran el caso por la que fue cancelada.

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Causas de cancelación inmediata de Pensión Bienestar

Las únicas razones por las que la Pensión Bienestar se cancela de manera inmediata, es decir que se deja de realizar depósitos a los adultos mayores, mujeres de 60 a 64 años, personas con discapacidad y madres trabajadoras, es por lo siguiente:

Baja por CURP en estatus de defunción . Cuando se identifica registros de personas derechohabientes con el estatus “Baja por Defunción” en el Registro Nacional de Población, se procederá a dar la baja del Padrón.

. Cuando se identifica registros de personas derechohabientes con el estatus “Baja por Defunción” en el Registro Nacional de Población, se procederá a dar la baja del Padrón. Baja por defunción. Cuando se notifica el fallecimiento de la persona derechohabiente por parte de la persona auxiliar, la Delegación de Programas para el Desarrollo o autoridad local.

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Baja por cobro simultáneo . Cuando se identifica que existen dos o más registros pertenecientes a un mismo beneficiario y haya realizado el cobro o depósito bancario de la Pensión en uno o más bimestres.

. Cuando se identifica que existen dos o más registros pertenecientes a un mismo beneficiario y haya realizado el cobro o depósito bancario de la Pensión en uno o más bimestres. Baja voluntaria . Cuando la persona derechohabiente o su persona auxiliar solicitan la baja voluntaria de la pensión.

. Cuando la persona derechohabiente o su persona auxiliar solicitan la baja voluntaria de la pensión. Baja por residencia en el extranjero. Cuando la persona derechohabiente haya realizado cambio de domicilio y se corresponde con una residencia en el extranjero.

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