¿Dónde Suspenden Clases el 14 y 15 de Mayo 2026? Estos Alumnos Tendrán Megapuente de 4 Días

Confirmado, este es el mes que más descansos contempla para los estudiantes y dado que está por iniciar el segundo mega puente de mayo 2026, en N+ te decimos para quiénes aplica la suspensión de clases del 14 y 15 de mayo 2026.

Si bien el calendario del ciclo escolar 2025-2026 de la SEP contemplaba por lo menos tres puentes y un día de descanso, lo cierto es que las autoridades de la Secretaría de Educación Pública (SEP) determinaron extender los días de asueto para estudiantes y docentes y así otorgar un mega puente del 1 al 5 de mayo.

Aunque no es el único descanso extendido, habrá un segundo mega puente para estudiantes y docentes con motivo del Día del Maestro, pero ojo porque sólo aplica para algunos estudiantes.

De hecho, en una nota previa ya te dimos a conocer todas las fechas de mayo 2026 en la que hay puentes para alumnos de primaria y secundaria, así como cuáles son los próximos 4 puentes oficiales contemplados por el Calendario SEP.

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¿Para quiénes aplica el segundo Mega Puente de Mayo 2026?

De acuerdo con la Autoridad Educativa Federal de Ciudad de México (AEFCM) el segundo megapuente de año iniciará el jueves 14 de mayo y se extenderá hasta el viernes 15, para finalmente incorporarse a las aulas el lunes 18 del mes.

De modo que el jueves 14 y viernes 15 de mayo 2026 serán otorgados por la Autoridad Educativa Federal para alumnos y docentes de educación básica (preescolar, primaria y secundaria), así como superior de escuelas en Ciudad de México.

Estos días de asueto se otorgan en reconocimiento a la labor de los docentes y su compromiso con la educación, por lo que en total será un mega puente de 4 días.

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¿Cuándo es el Día del Maestro en México y Por Qué se Celebra?

El Día del Maestro se celebra en México cada 15 de mayo, el origen de esta fecha data de 1917 cuando en el Congreso Constituyente de México se cimentaron las bases jurídicas del nuevo Estado, a través de la creación y promoción de la nueva Carta Magna.

Así, un grupo de legisladores encabezados por Benito Ramírez y Enrique Viesca envió una iniciativa al Congreso en la que se planteaba una fecha para celebrar a los trabajadores de la educación.

La razón por la cual se eligió el 15 de mayo, se debe a que el Nacimiento de la República, ocurrió un 15 de mayo de 1867 con el Día de la Llamada Torre de Querétaro. Por lo que en 1917 se conmemoraban 50 años de que el Ejército Nacional venció al Segundo Imperio, gobernado por Maximiliano de Habsburgo.

Por lo que, tomando en cuenta este argumento, el entonces presidente Venustiano Carranza firmó un decreto para celebrar el Día del Maestro el 15 de mayo.

Esta fecha coincide con el nombramiento que hizo el Papa Pío XII, quien declaró a Juan Bautista de la Salle como patrono especial de los educadores de la infancia y la juventud, convirtiéndose en San Juan Bautista de La Salle.

¿Cuándo es el último Puente de Mayo 2026?

De acuerdo con el Calendario de 185 días de la Secretaría de Educación Pública (SEP), el último puente que tendrá este mes iniciará el 29 de mayo de 2026.

En esa fecha se realiza el Consejo Técnico Escolar (CTE) en el que participan docentes y directivos, quienes discuten estrategias de enseñanza y mejora del desempeño de los estudiantes en clase.

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