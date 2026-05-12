Cancelan Cambios en Calendario Escolar 2026 en Nuevo León: Este Día Terminan las Clases

Los cambios y adelantos del fin del Ciclo Escolar 2025-2026 para el inicio de las vacaciones de verano de este año, fueron cancelados en el estado por las autoridades de Nuevo León. Aseguraron que seguirán las fechas del calendario escolar que fue aprobado desde el año pasado por la Secretaría de Educación de Nuevo León.

Noticia relacionada: ¿Cuándo Acaban las Clases e Inician Vacaciones de Verano 2026? Así Quedó Nuevo Calendario SEP

Ante la llegada del Mundial 2026 y el calor, las autoridades de la Secretaría de Educación Pública (SEP) habían acordado adelantar el fin de las clases del 15 de julio al 5 de junio de 2026, mientras que en Nuevo León informaron que terminarían el 19 de junio para el nivel básico de educación; sin embargo, ante el desacuerdo que esta decisión provocó entre los padres de familia y algunos docentes, el adelanto fue cancelado.

¿Cuándo terminará el Ciclo Escolar 2025-2026 en Nuevo León?

Este martes 12 de mayo, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, señaló que se aplicará el plazo original, por lo que la fecha para el fin de clases será el 8 de julio, respetando el calendario del Ciclo Escolar 2025-2026 que se aprobó desde el año pasado en el estado de Nuevo León.

El gobernador señaló que Nuevo León fue el único estado que adelantó el regreso a clases durante las vacaciones de invierno, regresando el 7 de enero, mientras que otros estados regresaron a las aulas hasta el 12 de enero de 2026, por lo que, mientras los estudiantes de otros estados saldrán de vacaciones el 15 de julio, conforme al calendario escolar de la Secretaría de Educación Pública (SEP), los alumnos de Nuevo León finalizarán las clases el 8 de julio, siguiendo las fechas establecidas en el calendario establecido por la Secretaría de Educación de Nuevo León para el Ciclo Escolar 2025-2026

Historias recomendadas:

SHH