¿Cuándo Acaban las Clases e Inician Vacaciones de Verano 2026? Así Quedó Nuevo Calendario SEP

La confusión luego del anuncio del nuevo calendario de la Secretaría de Educación Pública (SEP) llegó a su fin hoy 11 de mayo de 2026 y por fin ya sabemos cuándo acaban las clases y con ello inician las vacaciones escolares.

El 7 de mayo de 2026, Mario Delgado, titular de la SEP, dio a conocer un nuevo calendario que revelaba vacaciones de casi tres meses para los alumnos y alrededor de dos, para profesores.

Un día después, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aclaró que se trató de una propuesta, pues calendario no era definitivo y aún tenía que consultarse tanto con docentes como con padres de familia.

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Los motivos de nuevo calendario de la SEP

Mario Delgado informó que la reunión con secretarios de Educación tenía como motivo ajustar fechas para un nuevo calendario de la SEP y con ello hacer frente a dos temas: las olas de calor y el Mundial de Futbol de la FIFA 2026.

Este lunes se reunieron nuevamente titulares de las secretarías estatales de Educación, con Mario Delgado para definir fechas y acordar.

Cabe recordar que este mismo lunes, en su conferencia matutina, Claudia Sheinbaum aclaró que el calendario propuesto anteriormente había sido aprobado por unanimidad.

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¿Cuándo acaban las clases en escuelas de México?

A las 11 horas de hoy, 11 de mayo 2026, dio inicio la Primera Reunión Nacional Plenaria Extraordinaria 2026, encabezada por Mario Delgado, la cual reunió a autoridades educativas estatales y federales, con el fin de definir el cierre escolar.

"La realidad es que México no cabe en un solo calendario: un Sonora, 45 grados; la Huasteca Potosina, con calor y humedad, la sierra de Oxaca y Chontalpa, Tabasco, exigen miradas distintas”, dijo Mario Delgado.

Además, el titular de la SEP reconoció, previo a la discusión del nuevo calendario escolar, que “al cerrar la escuela, el cuidado recae mayoritariamente en mujeres y obliga a familias a buscar dónde dejar a sus hijos”.

Al término del encuentro, los secretarios de educación pública de diversas entidades del país dieron a conocer que el calendario escolar quedará como originalmente era, y los niños saldrán de vacaciones el próximo 15 de julio.

Después de varias horas de debate, el Consejo, al que asistieron los secretarios de educación de las 32 entidades federativas, acordó por unanimidad que no se adelantará el ciclo escolar, como había anunciado la semana pasada el secretario de Educación.

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