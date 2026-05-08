Mario Delgado Señala Cuál Es la Duda en Calendario SEP: Esto Dijo sobre Cierre de Ciclo Escolar

Mario Delgado, titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), habló hoy, 8 de mayo de 2026, sobre el cierre del ciclo escolar 2025-2026, luego de que anunció la fecha en que podrían terminar las clases en los niveles básico y medio superior, por el calor en México y el Mundial 2026.

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Delgado aclara modificación al calendario escolar de la SEP

Delgado aclaró este viernes que adelantar las vacaciones de verano es solo “una propuesta” y que se va a revisar la fecha del regreso a clases para el ciclo escolar 2026-2027.

Apuntó que la propuesta plantea terminar el ciclo escolar el 5 de junio de 2026 y los maestros terminarán el 12 de junio, por labores administrativas, pero que se analizará cuándo será el inicio del próximo ciclo escolar.

Mario Delgado insiste en que las vacaciones para el presente ciclo escolar sean el 5 de junio. pic.twitter.com/tPEUljuzEu — NMás (@nmas) May 8, 2026

La iniciativa propone regresar a clases el 17 de agosto de 2026, pero se buscará “que haya el máximo aprovechamiento de los niños y las niñas”, mencionó el secretario de Educación Pública

“Lo que no queremos es que haya afectación a la parte educativa”, afirmó.

Sobre la inconformidad de algunos maestros, Mario Delgado dijo que mucho de los docentes están a favor de la iniciativa y que las autoridades van a escuchar a los que se opongan a terminar el ciclo escolar antes de la fecha prevista por el calendario oficial de la SEP, que señala que las clases terminan el 15 de julio de 2026.

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Con información de N+.

RMT