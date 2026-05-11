Avión con Destino a Houston Aterriza de Emergencia en Monterrey por Presunta Serpiente

Un avión de la empresa United Airlines, que despegó de Los Cabos, Baja California Sur, y que tenía como destino la ciudad de Houston, Texas, aterrizó de emergencia durante la tarde del domingo 10 de mayo en el Aeropuerto Internacional de Monterrey, presuntamente por la presencia de una serpiente.

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El hecho generó la movilización de los cuerpos de emergencia y bomberos, quienes desplegaron un operativo en el Aeropuerto Internacional de Monterrey para recibir al avión procedente de Los Cabos, que pidió apoyo para descender la unidad en el estado de Nuevo León.

De acuerdo con los primeros informes de las autoridades, la aeronave presentó problemas en uno de los sensores localizados en el área del equipaje, presuntamente a causa de una serpiente, por lo que, solicitaron ayuda para aterrizar de emergencia en el Aeropuerto Internacional de Monterrey.

Autoridades no se han pronunciado al respecto

Cabe destacar que, luego de que se reportó la movilización en el Aeropuerto de Internacional de Monterrey por el aterrizaje de emergencia del avión de Los Cabos, Baja California Sur, con destino a Houston, Texas, las autoridades del aeropuerto no han emitido comunicado sobre esta situación donde confirmen si la causa por la cual descendió la aeronave fue por la presunta presencia de una serpiente en el área del equipaje.

Se espera que en la próximas horas las autoridades del Aeropuerto Internacional de Monterrey y de la empresa United Airlines informen sobre lo ocurrido para aclarar la causa del aterrizaje de emergencia que se registró durante la tarde del domingo 10 de mayo.

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Con información de Pedro Caballero | N+

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