Encuentran a Hombre Muerto Flotando en Parque Ecológico Charco Azul en Juárez, NL

El reporte de un cuerpo flotando en un río en el Parque Ecológico Charco Azul, en el municipio de Juárez, Nuevo León, movilizó a los cuerpos de emergencia, autoridades de seguridad y agentes de investigación hasta el punto, en el camino a La Boca de San Roque.

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Fue a las 11:05 de la mañana del domingo 10 de mayo, Día de las Madres, la encargada de la caseta de cobro del Parque Ecológico Charco Azul llamó al número de emergencias 911 para reportar el cuerpo de una persona que se encontraba flotando en el río.

Al arribar cuerpos de emergencia confirmaron que se trataba de un hombre de entre 25 y 30 años de edad que ya no contaba con signos vitales, que no ha sido identificado de manera oficial. Vestía gorra gorra beige, camisa negra, y pantalón mezclilla; como características tenía tez aperlado y cabello color oscuro.

Video: Muere Hombre Ahogado en Charco Azul Dentro de Parque Ecológico en Juárez, Nuevo León

Investigan muerte de hombre en Charco Azul

Tras confirmarse el deceso del hombre, arribaron al Parque Ecológico Charco Azul, en Juárez, elementos de la Policía Municipal y de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), quienes acordonaron la zona para llevar a cabo el levantamiento de evidencias para las indagatorias correspondientes, así como el traslado del cuerpo para realizarle la autopsia de ley.

Se presume que el hombre pudo haber muerto ahogado; sin embargo, serán las autoridades quienes confirmen la causa de muerte una vez que se tengan los resultados de la autopsia. De acuerdo con lo informado por Protección Civil de Nuevo León, el cuerpo presentaba manchas hemáticas en el área de labio superior lado izquierdo y un hematoma en espalda en hombro.

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