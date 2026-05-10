Mujer de 86 Años Cae Dentro de Fosa en Panteón de Monterrey

Una mujer de 86 años de edad cayó al interior de una fosa de aproximadamente tres metros de profundidad en el Panteón Dolores, ubicado en la calle Aramberri esquina con la calle 20 de Noviembre, en el Centro de la ciudad de Monterrey, Nuevo León.

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El accidente fue reportado a los cuerpos de emergencia a las 09:25 de la mañana del domingo 10 de mayo, fecha en la que diversas familias acudieron a los cementerios para recordar a sus mamás como parte de la celebración del Día de las Madres.

Elementos de Protección Civil de Nuevo León y Protección Civil de Monterrey, así como el servicio de Emergencias Médicas (EMME) se movilizaron hasta el sitio donde, con ayuda de un sistema de cuerdas y pañal, lograron rescatar a la adulta mayor que se encontraba dentro de la fosa.

De acuerdo con lo informado por los rescatistas, la mujer de 86 años de edad resultó policontundida a causa de la caída en la tumba de aproximadamente tres metros de profundidad en el Panteón Dolores, por lo que, fue trasladada en ambulancia al Hospital Metropolitano para su atención médica; actualmente su estado de salud se reporta estable.

Caen tres personas dentro de tumba y quedan heridas en Marín

Durante la mañana del mismo domingo 10 de mayo, tres personas cayeron dentro de una tumba de aproximadamente cinco metros de profundidad en el Panteón Las Tres Cruces, en el municipio de Marín, Nuevo León. El hecho generó la movilización de los cuerpos de emergencia hasta el sitio.

Instalaron en el lugar un sistema de ventaja mecánica para lograr rescatar a las tres personas, dos de ellas identificadas como Debanhi Lizbeth de 21 años de edad e Isidra de 49 años de edad. Las tres víctimas presentaban lesiones, por lo que fueron trasladadas en dos ambulancias al Hospital Universitario para su atención médica.

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