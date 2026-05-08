Encuentran Más Restos Humanos Tras Inundaciones por Fuertes Lluvias en Monterrey, Nuevo Léon

Durante la noche de este viernes 8 de mayo, se reportó otro hallazgo de restos humanos en la calle Península, entre las calles Playa y Fidel Velázquez, en la colonia Nuevo Morelos, en Monterrey. Este punto se encuentra en una colonia continua a la colonia Central, donde durante la mañana de este viernes 8 de mayo también fueron localizados restos humanos presuntamente arrastrados por la fuerza de la corriente provocada por las lluvias recientes.

Video: Moviliza hallazgo de Más Restos Humanos en Colonia Nueva Morelos en Monterrey Nuevo León

De manera preliminar, se informó que los restos encontrados estaban al interior de una bolsa de plástico ubicada sobre la calle Península, entre Playa y Fidel Velázquez. El hallazgo volvió a generar la movilización de elementos ministeriales y de Fuerza Civil, quienes permanecen realizando las investigaciones correspondientes.

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De acuerdo con los primeros reportes, las fuertes lluvias y la intensa corriente habrían arrastrado los restos humanos hacia distintos puntos del sector, lo que derivó en un amplio despliegue de las autoridades ministeriales y de Fuerza Civil para realizar recorridos e inspecciones en el área. Ya durante la mañana de este viernes 8 de mayo, se reportaron nuevos hallazgos en dos puntos distintos de la colonia Central. Conforme avanzaron las horas, continuaron apareciendo más restos humanos, lo que incrementó la presencia de elementos policiacos y personal de investigación en la zona.

Continúan las Investigaciones

Las autoridades mantienen acordonadas varias áreas cercanas a la avenida Fidel Velázquez mientras continúan las labores de búsqueda y recopilación de evidencias. Hasta el momento no se ha dado a conocer la identidad de la víctima o si los restos pertenecen a una sola persona. Las autoridades no han emitido información oficial sobre el origen de los restos humanos ni sobre posibles líneas de investigación. Sin embargo, el despliegue policiaco continúa en distintos sectores cercanos a la avenida Fidel Velázquez mientras peritos y agentes ministeriales realizan las diligencias necesarias para esclarecer los hechos.

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Con información de Carlos Campos / Noticias N+

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