Hallan a Hombre Muerto Dentro de Auto Estacionado en Calles de Monterrey

Un hombre sin vida fue encontrado al interior de un auto estacionado en calles de la zona norte de la ciudad de Monterrey. El hallazgo generó la movilización de las autoridades hasta la calle Manuel Belgrano en su cruce con Pavón, en la colonia San Martín.

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Fueron vecinos quienes reportaron la presencia de olores fétidos en la zona. Elementos de Fuerza Civil y agentes ministeriales se desplegaron hasta el punto y llevaron a cabo el acordonamiento del lugar donde se encontraba el vehículo con el cuerpo de un hombre muerto dentro.

Tras el arribo de las autoridades confirmaron el hallazgo sin vida del hombre al interior de un vehículo Ford Focus azul sin placas de circulación; hasta el momento no ha sido identificado, pero aparentemente se trata de una persona en situación de calle. A simple vista no se apreciaban huellas de violencia, por lo que se presume que el deceso fue por causas naturales.

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Encuentran restos humanos tras lluvias en Monterrey

Rescatistas que realizaban el desfogue de alcantarillado realizaron el hallazgo de un brazo humano atorado entre un arbusto, matorrales y basura tras las fuertes lluvias registradas en la ciudad de Monterrey. La zona del crimen fue asegurada por las autoridades que hicieron un recorrido hacia el sur, pues se sospechaba que el resto del cuerpo fue arrastrado por la corriente del agua que inundó la calle.

A dos kilómetros de distancia, en la calle San Juan de la colonia Central, vecinos se alarmaron por una cabeza humana tirada en la vía pública. Posteriormente, habitantes de la misma zona realizaron otro descubrimiento junto a una de las bancas del Parque la Península. Las autoridades ya investigan el hallazgo de estos restos humanos.

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SHH