Falla Línea 1 del Metro de Monterrey y Usuarios Quedan Varados; Evacúan en Plenas Vías

La mañana del viernes 8 de mayo, usuarios reportaron fallas en la Línea 1 del Metro de Monterrey. Los vagones se detuvieron, dejando a los pasajeros varados y atrapados dentro de las unidades sin ventilación.

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Una usuaria del vagón que se detuvo antes de llegar a la estación Mitras, documentó la situación y reportoó que estuvieron encerrados dentro del vagón por aproximadamente 20 minutos hasta que los mismos pasajeros lograron abrir las puertas para poder evacuar en el viaducto elevado.

Los usuarios desalojaron la unidad en las plenas vías del metro y caminaros en ellas para llegar a la estación Mitras. Aseguraron que en todo este momento no se presentó ninguna autoridad para auxiliarlos. En la estación San Bernabé, los pasajeros reportaron que estuvieron esperando durante 40 minutos para poder desalojar los vagones.

¿Porqué se detuvo la Línea 1 del Metro de Monterrey hoy?

Luego de los reportado por los usuarios, las autoridades de Metrorrey emitieron un comunicado donde explicaron la causa por las cuales se detuvo la operación de la Línea 1 del Metro de Monterrey.

De acuerdo con lo informado, un tren modelo MM-93 presentó una falla aparentemente relacionada con el sistema de energía cuando circulaba en la estación Mitras de la Línea 1 del Metro de Monterrey, en dirección a la estación Exposición.

Ante esta situación, Metrorrey aseguró que “inició los procedimientos para restablecer la circulación, así como procesos de seguridad, durante los cuales, personas usuarias optaron por desalojar el tren en zonas restringidas, por lo que se detuvo momentáneamente la circulación de los trenes”.

Posteriormente, el tren que resultó con la avería, aparentemente relacionada con el sistema de energía, fue remolcado a Patios y Talleres para revisarlo y determinar cuál fue la falla.

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SHH