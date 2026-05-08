Vinculan a Proceso a Tres Mujeres por Presuntamente Asesinar a Interna en Anexo en Apodaca, NL

Autoridades de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León (FGJNL) informaron sobre la vinculación a proceso de tres mujeres quienes aparentemente habrían provocado la muerte de una interna dentro de un anexo ubicado en la colonia Los Fresnos, en el municipio de Apodaca, Nuevo León.

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Fue durante este viernes 8 de mayo cuando autoridades informaron que, luego de llevar a cabo las investigaciones correspondientes, se determinó que tres mujeres estarían presuntamente relacionadas en la muerte de una persona al interior de un anexo. Además se reveló que la causa del deceso de la víctima fue por asfixia por sofocación.

Un juez determinó que las mujeres deberán permanecer en prisión preventiva dentro de un Centro de Reinserción Social Femenil mientras se llevan a cabo las indagatorias correspondientes. Las detenidas fueron identificadas como Brandalee, de 23 años, Syamasundhar, de 37 años, y Monserrat, de 26 años de edad.

Investigan muerte de mujer al interior de anexo en Apodaca

Este caso se investiga desde el pasado 27 de abril, cuando autoridades arribaron hasta una propiedad que era utilizada como un anexo luego de recibir el reporte de una mujer inconsciente, quien murió minutos después de ser traslada a un hospital. Los hechos se registraron en la colonia Los Fresnos Cuarto Sector, en el municipio de Apodaca, Nuevo León.

De inmediato fue resguardado este anexo por agentes de investigación para entrevistar a las internas y tratar de descubir como habría fallecido la vícitma. Elementos de seguridad también confirmaron que ese día tres mujerar habían sido detenidas, mismas que ahora fueron vincualdas a proceso.

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Con información de Brian Samaniego | N+

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