Secretaría de Educación de Nuevo León Adelanta Cierre de Ciclo Escolar; Esta es la Fecha

Autoridades de la Secretaría de Educación de Nuevo León informaron a través de un comunicado que el ceirre del Ciclo Escolar 2025-2026 será adelantado.

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El actual ciclo escolar tenía como fecha final el próximo 15 de julio, pero ante la llegada del Mundial 2026 al estado de Nuevo León y la presencia de una onda de calor, autoridades tomaron la decisión de adelantar el periodo vacional para estudiantes de preescolar, primaria y secundaria.

Fue a través de medios oficiales donde se confirmó que será este próximo 5 de junio cuando las clases en el nivel básico de educación terminen, mientras que las labores administrativas concluirán hasta el 12 de junio. Esta decisión ayudará a evitar tráfico lento en diversos sectores durante los partidos del Mundial de Futbol 2026 que se llevarán a cabo en Nuevo León.

¿Cuándo iniciará el Ciclo Escolar 2026-2027 en Nuevo León?

Según la Secretaría de Educación Pública, las actividades se volverán a retomar el próximo 10 de agosto, cuando los maestros serán citados para llevar a cabo una semana de Consejo Técnico. Del 17 al 28 de agosto, se aplicarán reforzamientos de aprendizaje y sería el 31 de marzo cuando arranque el Ciclo Escolar 2026-2027.

El secretario de educación pública, Mario Delgado, confirmó que estas medidas se tomaron en conjunto con todas y todos los secretarios de las entidades del país. Señaló que estuvieron de acuerdo con este adelanto del periodo vacacional ante la llegada del Mundial 2026 y la entrada de una onda de calor que estará presente en varias regiones de México.

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