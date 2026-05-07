Trasladan a Jaime "N", Presunto Líder de Grupo Criminal, al Penal de Apodaca, Nuevo León

Jaime "N", investigado como presunto líder de un grupo del crimen organizado con presencia nacional, fue trasladado en una unidad blindada y en medio de un fuerte despliegue operativo a uno de los penales del estado de Nuevo León, después de haber sido capturado en el municipio de Naranjos, Veracruz, junto con otro criminal identificado como Moisés "N".

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La detención de Jaime "N", conocido como el "Comandante Roma" y el "Comandante Kakino", ocurrió mientras el gobierno federal y la División de inteligencia de Fuerza Civil mantenían el seguimiento a sus movimientos en distintos estados de México. El detenido, que fue resguardado por la Fiscalía tras su captura, es señalado como un mando regional en la zona de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

El intenso despliegue fue realizado la mañana del jueves 7 de mayo, encabezado por elementos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Fuerza Civil, Fiscalía Especializada Antisecuetros y Agencia Estatal de Investigaciones. La unidad Black Mamba salió del edificio de la avenida Gonzalitos y llevó a Javier "N" al penal en Apodaca.

Video: Arman Operativo para Traslado de Jaime "N" a Penal de Apodaca

¿Qué se sabe del "Comandante Roma" trasladado a Nuevo León?

Jaime "N", "Comandante Roma" o "Comandante Kakino", fue detenido en 2011 como parte de una banda de secuestradores que operaba en los municipios de Escobedo y San Nicolás de los Garza, en Nuevo León. Según sus antecedentes, su célula se dedicaba a privar de la libertad a comerciantes y exigir rescates millonarios.

Además, se presume que el ahora detenido, identificado como generador de violencia, fue iniciador de motines cuando se encontraba en el penal del Topo Chico, dejando saldos mortales y docenas de heridos. Cuenta con diversas órdenes de aprehensión a ejecutarle por delitos de secuestro, homicidio, desaparición forzada de persona, agrupación delictuosa y otros delitos de alto impacto.

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Con información de Raymundo Elizalde | N+

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