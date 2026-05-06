Detienen a Hondureño por Presunto Intento de Feminicidio en Monterrey, Nuevo León

Un hombre de nacionalidad hondureña fue detenido por elementos de seguridad luego de ser sorprendido presuntamente agrediendo a una mujer al interior de una propiedad ubicada en la colonia Martínez, en el municipio de Monterrey, Nuevo León. Los hechos fueron reportados durante la tarde de este miércoles 6 de mayo.

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Esta detención surge luego de que vecinos reportaran al 911 que al interior de una propiedad se escuchaban los gritos de una mujer. Fue en el cruce de las calles Cananea y Vicente Elizondo donde elementos de seguridad hicieron presencial y se percataron de esta situación. La víctima, al notar la presencial de los elementos, salió de un domicilio para pedir ayuda.

La mujer comentó a los elementos municipales que su pareja llegó a su domicilio molesto y presuntamente comenzó a agredirla físicamente. Tras escuchar el testimonio de la víctima, los oficiales solicitaron autorización para ingresar a la vivienda y así poder detener al hombre, logrando arrestarlo en el lugar. Durante la revisión del domicilio, las autoridades localizaron una cuerda, por lo que ya investigan un presunto intento de feminicidio.

Identifican a hombre detenido por presunto intento de feminicidio en Monterrey

El hombre detenido fue identificado como Isaac, de 32 años de edad, quien tendría nacionalidad hondureña y llevaría al menos 8 meses viviendo con la víctima, quien sería su pareja. Luego de ser detenido, elementos de la Policía de Monterrey trasladaron al sujeto a las instalaciones del Ministerio Público, lugar donde se determinará su situación legal.

Se espera que los elementos de seguridad brinden apoyo legal y psicológico a la víctima mientras se llevan a cabo las investigaciones correspondientes. Hasta el momento se desconoce si la mujer también tenia nacionalidad hondureña, por lo que se espera se revelen más detalles en los próximos días.

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