Detienen a Hombre Buscado por Homicidio tras ser Detectado por Cámaras del C4 en Guadalupe, NL

Un hombre que contaba con una orden de aprehensión por el delito de homicidio calificado fue detenido por elementos de la Policía de Guadalupe luego de ser ubicado por personal que opera las cámaras de seguridad del C4. Los hechos se dieron a conocer este miércoles 6 de mayo en el municipio de Guadalupe, Nuevo León.

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La detención ocurrió luego de que autoridades detectaran el vehículo en el que se trasladaba el sospechoso a través de cámaras de seguridad del C4, donde lograron identificar las placas del automóvil, mismas que estaban relacionadas con el hombre que ya era buscado. Tras confirmar los datos, se activó un operativo de seguridad para ubicar el vehículo y detener al presunto responsable.

Fue en la colonia SCOP, en el cruce de las calles Comunicaciones y Telégrafos, en Guadalupe, Nuevo León, donde los policías lograron interceptar el paso del vehículo y procedieron a detener al conductor. El hombre fue identificado como José Guadalupe, de 42 años de edad, quien además habría incumplido con medidas judiciales que le habían sido impuestas.

Continuarán investigaciones tras detención de hombre acusado por un homicidio

El hombre detenido fue trasladado y puesto a disposición del Grupo de Homicidios de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León (FGJNL) para que se determine su situación legal ante caso y continuar con las investigaciones correspondientes relacionadas con el delito por el cual es señalado.

Las autoridades no han dado a conocer más detalles sobre el hecho por el cual el sujeto era buscado, por lo que se espera que sea en los próximos días cuando se revelen más datos sobre este caso. El vehículo en el que viajaba fue asegurado por los elementos de seguridad.

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Con información de Brian Samaiego | N+

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