Sentencian a Más de 64 años de Prisión a Hombre por Abuso Contra Mujer en Nuevo León

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León obtuvo una sentencia condenatoria de 64 años y 6 meses de prisión en contra de Adán “N”, tras acreditar su responsabilidad penal en los delitos de equiparable a la violación, corrupción de menores y pornografía infantil, cometidos entre 2022 y 2024 en un municipio del área metropolitana.

De acuerdo con la autoridad estatal, la resolución fue emitida luego de que un juez analizara las pruebas presentadas por la Unidad de Investigación y Litigación Especializada en Delitos Sexuales durante el juicio oral penal, en el que se demostró la participación del acusado en los hechos.

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La Fiscalía detalló que el ahora sentenciado ejerció de manera reiterada actos de índole sexual contra la víctima, provocándole afectaciones físicas, psicológicas y conductuales debido a la naturaleza de las agresiones y a la edad de la persona afectada.

Víctima resulta embarazada de agresor

Asimismo, se informó que los abusos continuaron hasta que la víctima resultó embarazada como consecuencia de las agresiones. Las investigaciones también establecieron que el acusado mostró a la víctima, a través de un teléfono celular, videos con contenido sexual explícito de carácter pornográfico, conducta por la cual también fue sentenciado.

Como parte de la resolución judicial, el juez ordenó que el responsable permanezca internado en un Centro de Reinserción Social Estatal para cumplir la pena impuesta. Además, se determinó la reparación del daño por concepto de atención psicológica para la víctima, quedando pendiente la definición del monto correspondiente durante la etapa de ejecución de sentencia.

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