Simulacro Nacional 2026: Participan Más de 390 Mil Personas en Nuevo León
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Se registró una gran participación ciudadana en el Simulacro Nacional 2026 en el estado de Nuevo León
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Este miércoles 6 de mayo, en punto de las 11:00 de la mañana, se llevó a cabo el Primer Simulacro Nacional 2026 en el que participó activamente el estado de Nuevo León, logrando una movilización masiva en los 51 municipios de la entidad, con la participación de poco más de 390 mil personas.
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De manera puntual, la Alerta Sísmica se activó en los celulares que sonaron al recibir el mensaje sobre el Primer Simulacro Nacional 2026, generando la evacuación de edificios, escuelas y otros establecimientos. En el estado de Nuevo León, uno de los puntos clave de este ejercicio fue el Palacio de Gobierno, donde empleados públicos y ciudadanos evacuaron las instalaciones de manera ordenada bajo la supervisión de elementos de Protección Civil.
Nuevo León registró gran participación el Primer Simulacro Nacional
De acuerdo con los reportes oficiales, el Primer Simulacro Nacional 2026 superó las expectativas iniciales de participación. La respuesta ciudadana mostró una distribución equitativa entre los distintos niveles de gobierno y la iniciativa privada:
- Sociedad en general: 198 mil 295 participantes
- Instancias federales: 97 mil 87 participantes
- Instancias estatales: 90 mil 76 participantes
- Instancias municipales: 8 mil 678 participantes
En total fueron 394 mil 136 ciudadanos los que participaron en este ejercicio de manera preventiva antes los sismos que se puedan registrar durante el año. Las autoridades destacaron que este tipo de dinámicas son fundamentales para reforzar la coordinación entre los cuerpos de auxilio y la población civil.
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Con información de Ángel Giner | N+
SHH