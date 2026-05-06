Niño de 3 Años es Hospitalizado por Comer Pila en Monterrey

Un niño de 3 años de edad fue hospitalizado después de que se comió una pila en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Al parecer, fue en un descuido en el que el menor ingirió la batería, de la cual, hasta el momento no se ha informado el tamaño.

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Ante la urgencia, el pequeño Santiago Aldair fue trasladado de inmediato por sus padres a la Clínica 33 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), ubicado en las avenida Félix Gómez y Constitución, en la ciudad de Monterrey, donde actualmente se encuentra internado y recibiendo atención médica.

Luego de mantenerlo bajo observación, le administraron un laxante. Los médicos aseguraron que el menor de 3 años está fuera de riesgo, pero lo mantendrán bajo para evitar una posible intoxicación por la pila que comió. Se espera que en las próximas horas compartan una actualización sobre el estado de salud del niño.

Menores se intoxican con veneno para ratas en Nuevo León

Dos hermanos, uno de 3 años y otro de 1 año y 3 meses de edad, fueron internados en Hospital 25 del IMSS en mayo de 2025 tras intoxicarse al ingerir veneno para ratas en un domicilio ubicado en la calle Mina, en el municipio de García, Nuevo León.

De acuerdo con la revisión médica de los doctores del IMSS, los niños presentaban intoxicación por envenenamiento organofosforado, objeto identificado usualmente en herbicidas o plaguicidas, veneno que es letal para el ser humano. La Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León estuvo a cargo de la investigación del caso.

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Con información de Raymundo Elizalde | N+

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