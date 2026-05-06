Hombre Ataca a Balazos a su Expareja y su Suegra en General Terán, Nuevo León

Un hombre intentó asesinar a balazos a su expareja y a su suegra mientras dormían durante la mañana del miércoles 6 de mayo en el municipio General Terán, Nuevo León. Los hechos se registraron en de la comunidad conocida como San Pedro en Rancho San Fernando, a la altura del camino que dirige a rancho el Conejo.

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Una fuente policiaca señaló que el agresor identificado como Estiven "N", llegó con arma de fuego al rancho donde trabajaban las dos víctimas: su expareja, Maritza de 21 años de edad, y su suegra, Anna Azucena de 41 años de edad. Ambas se encontraban acostadas cuando el sujeto ingresó y les disparó.

El hecho generó la movilización de las autoridades de seguridad y cuerpos de emergencia. Las dos mujeres que fueron víctimas del ataque a balazos, presentaban heridas en sus piernas, por lo que, fueron trasladaras por personal de Protección Civil al Hospital General de Montemorelos para su atención médica.

Video: Ataca y Hiere a Balazos a Pareja y su Suegra en General Terán, Nuevo León

Investigan ataque a joven y su mamá en General Terán

Elementos de la Policía Municipal, Fuerza Civil y agentes ministeriales arribaron al sitio y recorrieron el lugar para tratar de encontrar a Estive "N", el joven armado, pues señalaron que escapó del lugar de los hechos después de dispararle a su expareja y su suegra.

Hasta el momento, el agresor no ha sido localizado. La zona fue acordonada por las autoridades de seguridad y los agentes ministeriales, quienes investigan el móvil del ataque. Continúan dialogando con las dos dos víctimas para sumar datos al caso.

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Con información de Raymundo Elizalde | N+

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