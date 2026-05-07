Granizada Daña Vehículos en General Terán, Nuevo León
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La bolas de granizo, aproximadamente del tamaño de una pelota de golf, sorprendió y ocasionó afectaciones en las comunidades de General Terán, al norte de Nuevo León
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Una fuerte lluvia acompañada de granizo y tormenta eléctrica sorprendió a los habitantes del municipio de General Terán, Nuevo León, durante la madrugada del jueves 7 de mayo, ocasionada por la llegada del frente frío número 49 de la temporada.
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Habitantes de General Terán compartieron imágenes de las bolas de granizo que tenía el tamaño aproximado de una pelota de golf y que ocasionaron daños a sus vehículos que se encontraba estacionados afuera de sus viviendas, principalmente en los vidrios que terminaron rotos.
Las Anácuas y Mogollón son parte de las comunidades que reportaron mayores afectaciones ante la caída de granizo en General Terán, así como en la cabecera municipal. Hasta el momento, no se tiene una cifra exacta sobre losados ocasionados por este fenómeno meteorológico; los elementos de Protección Civil del municipio continúan con las revisiones.
Frente frío 49 provocará lluvias en Nuevo León
Desde la madrugada del jueves 7 de mayo, los efectos del ingreso del frente frío número 49 de la temporada ya se han hecho presentes en el estado de Nuevo León con lluvias, tormenta eléctrica y granizada, principalmente en la zona citrícola de la entidad.
De acuerdo con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la CONAGUA y Protección Civil de Nuevo León, el frente frío 49 continuará generando lluvias durante la tarde de este jueves en la región norte, citrícola, sur y área metropolitana, principalmente en los siguientes municipios:
- Mina
- Los Herreras
- Anáhuac
- Vallecillo
- Bustamante
- Salinas Victoria
- Sabinas Hidalgo
- Monterrey
- Santiago
- Apodaca
- General Escobedo
- Abasolo
- García
- San Nicolás de los Garza
- Allende
- Montemorelos
- Linares
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Con información de Lupita Sánchez | N+
SHH