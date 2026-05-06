Sufren Más de 12 Horas Sin Energía Eléctrica en Seis Colonias del Sur de Monterrey

Vecinos de seis colonias del sur de Monterrey llevan más de 12 horas sin servicio de energía eléctrica debido al choque de un conductor que derribó un poste de luz en la colonia Satélite. Los afectados señalaron la falta de respuesta oportuna por parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

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De acuerdo con los testimonios de algunos de los vecinos afectados, fue alrededor de la 01:00 de la mañana cuando se fue la energía eléctrica en las seis colonias. Minutos después supieron que la causa fue un accidente vial y pensaron que iba a durar un par de horas sin el servicio; sin embargo, la problemática se extendió durante horas.

Hasta el momento, el personal de CFE no ha informado cuánto tardarán en restablecer el servicio de energía eléctrica que continúan afectando a los vecinos del sur de Monterrey. Además, el accidente también ocasionó afectaciones en la circulación de la avenida Garza Sada.

Video: Siguen Sin Luz 6 Colonias del Sur de Monterrey Tras Choque

Conductor choca y derriba poste en colonia Satélite

Fue el conductor de una camioneta el que chocó contra un poste de concreto que terminó prácticamente incrustado en el parabrisas del vehículo tras el fuerte impacto, provocando que colapsara el cableado de la zona en la avenida Eugenio Garza Sada, a la altura de salto del agua, en la colonia Satélite, al sur de Monterrey.

El automovilista, que presuntamente viajaba en estado inconveniente y que fue identificado como Telésforo, circulaba sobre la lateral de la avenida Garza Sada cuando perdió el control de su camioneta y se impactó contra el poste de CFE derribándolo y dejando el trasformador de energía eléctrica colgado.

El conductor resultó con algunos golpes y fue auxiliado por elementos de Protección Civil de Monterrey, pero no se reportaron heridos de gravedad; sin embargo, la complejidad del choque impidió que las grúas retiraran el vehículo de inmediato, ya que el poste dañado sostenía cables de alta tensión que representaban un riesgo para agentes viales y rescatistas.

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Con información de Ángel Giner y Raymundo Elizalde | N+

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