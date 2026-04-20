Sorprende Granizada en Varios Puntos del Área Metropolitana de Monterrey
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Ciudadanos reportaron la caída de granizo en diferentes puntos del Área Metropolitana de Monterrey.
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La tarde de este lunes 20 de abril, la caída de granizo se hizo presente en el sur de Monterrey, así como en municipios como Santiago, Galeana y Juárez, Nuevo León, donde el fenómeno sorprendió a habitantes en medio de las lluvias registradas en la región.
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Fue en el cruce de las avenidas Lázaro Cárdenas y Eugenio Garza Sada donde automovilistas reportaron esta caída de granizo la cual estuvo acompañada de una lluvia ligera con tormenta eléctrica. Debido a esta situación, se iniciaron recorridos de vigilancia para auxiliar a vehículo varados.
Durante esta granizada, también se registró lluvia en municipios como Abasolo, Aramberri y Doctor Arroyo, mientras que el resto del estado se mantiene bajo monitoreo constante por parte de las autoridades de rescate, como Protección Civil de Nuevo León, quienes pidieron a los ciudadanos reportar cualquier tipo de situación que ponga en riesgo a las personas.
¿Continuarán las lluvias en Nuevo León?
Las condiciones meteorológicas indican que las lluvias podrían continuar durante las próximas horas en Montemorelos, Linares, Galeana, Mier y Noriega, Rayones, Iturbide, Anáhuac, Santa Catarina, Monterrey, García, Lampazos de Naranjo y Bustamante, donde no se descarta la presencia de actividad eléctrica e incluso caída de granizo de manera aislada.
Autoridades de Protección Civil de Nuevo León mantienen vigilancia permanente desde el Centro de Operaciones de Emergencias y exhortaron a la población a extremar precauciones, especialmente al conducir, evitar zonas inundadas y mantenerse informados a través de canales oficiales ante cualquier cambio en las condiciones del clima.
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DAGM