Sorprende Granizada en Varios Puntos del Área Metropolitana de Monterrey

La tarde de este lunes 20 de abril, la caída de granizo se hizo presente en el sur de Monterrey, así como en municipios como Santiago, Galeana y Juárez, Nuevo León, donde el fenómeno sorprendió a habitantes en medio de las lluvias registradas en la región.

Noticia relacionada: Caída de Granizo Sorprende en Municipios del Área Metropolitana de Monterrey

Fue en el cruce de las avenidas Lázaro Cárdenas y Eugenio Garza Sada donde automovilistas reportaron esta caída de granizo la cual estuvo acompañada de una lluvia ligera con tormenta eléctrica. Debido a esta situación, se iniciaron recorridos de vigilancia para auxiliar a vehículo varados.

Durante esta granizada, también se registró lluvia en municipios como Abasolo, Aramberri y Doctor Arroyo, mientras que el resto del estado se mantiene bajo monitoreo constante por parte de las autoridades de rescate, como Protección Civil de Nuevo León, quienes pidieron a los ciudadanos reportar cualquier tipo de situación que ponga en riesgo a las personas.

Video: Cae Granizada Sobre Avenida Garza Sada en Monterrey Nuevo León

¿Continuarán las lluvias en Nuevo León?

Las condiciones meteorológicas indican que las lluvias podrían continuar durante las próximas horas en Montemorelos, Linares, Galeana, Mier y Noriega, Rayones, Iturbide, Anáhuac, Santa Catarina, Monterrey, García, Lampazos de Naranjo y Bustamante, donde no se descarta la presencia de actividad eléctrica e incluso caída de granizo de manera aislada.

Autoridades de Protección Civil de Nuevo León mantienen vigilancia permanente desde el Centro de Operaciones de Emergencias y exhortaron a la población a extremar precauciones, especialmente al conducir, evitar zonas inundadas y mantenerse informados a través de canales oficiales ante cualquier cambio en las condiciones del clima.

Historias recomendadas:

DAGM