Detienen a Pareja por Presunto Asesinato de Madre e Hijo en Guadalupe, Nuevo León

Elementos de la Policía Municipal detuvieron a una pareja aparentemente relacionada con el asesinato de una mujer y su hijo de 8 años de edad el pasado mes de noviembre en la colonia Cañada Blanca, en el municipio de Guadalupe, Nuevo León. Fue durante la mañana de este lunes 20 de abril cuando se dio a conocer esta detención.

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La captura ocurrió luego de que los sospechosos fueran detectados a través de las cámaras del C4 de Guadalupe cuando se trasladan en un vehículo de color rojo, mismo que presuntamente fue utilizado durante el asesinato de la madre y su hijo, por lo que de inmediato se inició un operativo para tratar de detener su paso.

Fue a la altura de la avenida Ruiz Cortines y la calle De la Zanja, en la colonia Villas de San Miguel, donde los elementos de la Policía de Guadalupe lograron detener la marcha de este vehículo. Los oficiales procedieron a detener a esta pareja y realizar una revisión al interior del auto donde viajaban para encontrar posibles indicios que ayuden con esta investigación.

Identifican a pareja detenida por presunto asesinato de una madre y su hijo

Autoridades identificaron a los detenidos como Antonio “N”, de 36 años y Nataly Lizeth "N", de 28 años de edad, quienes fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes. Dentro del vehículo donde viajaban fueron localizados 16 cartuchos hábiles, un cargador, 41 dosis de marihuana, 20 sustancias de cristal, 4 celulares, un arma de fuego calibre 9 mm y una báscula digital.

Debido a este hallazgo, los detenidos serán investigados por los delitos contra la salud, portación de arma de fuego y su posible participación en la ejecución de Anthony Amadeo, de 8 años y su madre Francisca Anahí, de 32 años de edad. Estos asesinatos ocurrieron el pasado 20 de noviembre sobre la calle Oro, en la colonia Cañada Blanca.

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Con información de Raymundo Elizalde | N+

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