Llegarán a Acuerdo Reparatorio por Muerte de Trabajador en Línea 6 del Metro de Monterrey

Tras la muerte de un trabajador en las obras de construcción de la Línea 6 del Metro de Monterrey, ocurrida el pasado domingo 3 de mayo en el Boulevar al Aeropuerto, las autoridades de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León informaron que se llegará a un acuerdo reparatorio entre la familia de la víctima y el presunto responsable.

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Luis Enrique Orozco, vice fiscal del Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, informó que tuvieron un acercamiento con la familia del trabajador y acordaron encargarse de los daños reparatorios para evitar un juicio largo tras el accidente.

"Informarles que fue la voluntad de la familia de la persona fallecida y de la persona detenida, llegar a un acuerdo reparatorio, hay platicas tendentes a eso", dijo el vice fiscal al preguntarle sobre el caso del trabajador fallecido en la Línea 6 del Metro de Monterrey.

Trabajador muere atrapado por vigas de acero en Línea 6

Fue la tarde del pasado domingo 3 de mayo cuando se registró el accidente laboral en el que un trabajador murió al quedar atrapado luego de que le cayeran encima dos vigas de acero, presuntamente por una falla en una grúa, en las obras de construcción de la Línea 6 del Metro de Monterrey, en el Blvd. Aeropuerto, en el municipio de Apodaca, Nuevo León.

Elementos de la Policía Ministerial y Servicios Periciales acordonaron la zona para llevar a cabo las indagatorias correspondientes tras reportarse el incidente. Horas más tarde, autoridades de Metrorrey emitieron un comunicado donde informaron el inicio de las investigaciones por la muerte del trabajador que era de la empresa CYACSA.

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Con información de Alexis Lozano | N+

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