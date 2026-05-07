Sentencian a 75 Años de Prisión a Dos Hombres por Asesinar a Cuatro Personas en Nuevo León

Dos hombres fueron sentenciados a 75 años de prisión luego de ser encontrados culpables por el delito de homicidio calificado y lesiones contra cinco personas. Los hechos se habría registrado en los municipios de Monterrey y El Carmen durante el año 2022 en el estado de Nuevo León.

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Fue durante este jueves 7 de mayo cuando se dio a conocer que, tras un juicio oral penal, un juez encontró como culpables a dos sujetos quienes habrían realizado varios ataques armados en los municipios de El Carmen y Monterrey. Los detenidos fueron identificados como Saúl “N”, quien permanecerá en prisión durante 75 años, y José “N”, quiene estará bajo arresto durante 75 años y seis meses.

Ambos sujetos estarán internados en un Centro de Reinserción Social Estatal. Además de esta sentencia, los acusados deberán pagar la reparación de daños, la cual consiste en la indemnización por muerte, gastos funerarios y atención médica a familiares y personas heridas.

¿Cómo ocurrieron los hechos por los cuales los hombres fueron sentenciados a prisión?

Uno de los casos por los cuales los sujetos fueron sentenciados ocurrió en el mes de enero de 2022, cuando Saúl “N” llegó a una vulcanizadora haciéndose pasar por un cliente. En ese momento sacó un arma para dispara contra un hombre, quien murió en ese sitio. Los hechos se registraron en un establecimiento ubicado en la colonia Fomerrey 35, en Monterrey.

Durante el mes de febrero de 2022 los sujetos cometieron dos asesinatos. El primero ocurrió en la colonia Urbi Villa, en Monterrey, donde Saúl “N” disparó desde un ecotaxi a un sujeto quien tras ser atacado intentó huir, pero fue perseguido y asesinado. El segundo crimen se registró en la colonia Buena Vista, en El Carmen, Nuevo León, donde José “N” ingreso a un domicilio para abrir fuego contra dos mujeres. Una de ellas perdió al vida mientras que la segunda resultó con lesiones de gravedad.

El último caso ocurrió en el mes de marzo de 2022, cuando los sujetos sentenciados arribaron a bordo de un ecotaxi a la colonia Jerónimo Trevino, en Monterrey. En ese sitio, Saúl “N” disparó en repetidas ocasiones contra una persona, la cual murió en ese momento. Tras cometer los hechos, ambos sujetos huyeron a toda velocidad en el vehículo el cual estuvo implicado en los cuatro casos.

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DAGM