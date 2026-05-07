Roban 800 Mil Pesos tras Cristalazo a Camioneta en Estacionamiento en San Pedro, Nuevo León

Autoridades de seguridad investigan el presunto robo de 800 mil pesos en efectivo los cuales se encontraban al interior de una camioneta. Los hechos se registraron durante la tarde de este jueves 7 de mayo en un estacionamiento de un laboratorio médico ubicado en el municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León.

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Fue sobre el cruce de la Calzada Mauricio Fernandez y Río Amazonas donde una persona estacionó su camioneta frente a un laboratorio médico. Minutos después, el afectadp se percató que una de las ventanas de su vehículo se encontraba estrellada. Al revisar el interior se percató de este presunto robo.

De inmediato se solicitó el apoyo de elementos de seguridad para llevar a cabo los trabajos de investigación correspondientes. Al sitio llegaron oficiales de la Policía de San Pedro, quienes al entrevistar a la víctima, confirmaron que este presunto robo trascendía a los 800 mil pesos en efectivo. Minutos después a este punto llegaron agentes de investigación.

Investigan presunto robo de 800 mil pesos en San Pedro

Elementos de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León (FGJNL) ya se encuentra investigando como ocurrieron los hechos para poder localizaron al presunto ladrón. Autoridades comenzaron a recopilar videos de cámaras de seguridad cercanas para visualizar el momento en ocurrió este presunto robo tipo cristalazo.

Este estacionamiento quedó bajo resguardo de elementos de investigación mientras se llevan a cabo los trabajos correspondientes. Automovilistas se vieron sorprendidos ante la intensa movilización que generó este presunto robo. Se espera que el afectado acuda a las instalaciones correspondientes para levantar una denuncia formal y pueda recuperar el dinero supuestamente hurtado.

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Con información de Porfirio Medellín | N+

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