Lluvias Provocan Inundaciones en Área Metropolitana de Monterrey; Estos son los Cierres Viales

Luego de que se registraran lluvias en diversos puntos del Área Metropolitana de Monterrey, varias avenidas como Los Ángeles, Gonzalitos y Lincoln se vieron completamente inundadas, por lo que varios automovilistas se vieron afectados. Estos hechos se presentaron durante la tarde y noche del jueves 7 de mayo.

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Fue en sobre Rangel Frías, en dirección a Paseo de los Leones, donde varios automovilistas quedaron varados luego de que en este punto se presentaran inundaciones. En varios videos se pudo observar como las personas que viajaban en este vehículos trataban de resguardarse en algún sitio para evitar ser arratrados por las corrientes.

En avenida Lincoln también pudo ser captado el momento en que un taxi fue arrastrado por un par de metros debido a los inundaciones presentes. Hasta el momento se desconoce si al interior de esta unidad viajaban ciudadanos. Rescatistas ya se encuentran localizando este auto.

Video: Arrastra a Taxi Fuerte Corriente en Avenida Lincoln en Monterrey

¿Cuáles son los cierres viales por lluvias en Nuevo León?

Diversas autoriades de seguridad pidieron a los ciudadanos resguardarse en sus domicilios mientras continúan presentes estas precipitaciones y así evitar accidentes. A continuación te dejamos la lista de las avenidas que se encuentran cerradas por inundaciones:

Bernardo Reyes

Rangel Frías hacia Paseo de los Leones

Fidel Velázquez y Copan

Rangel Frías y Ruiz Cortines

Cristina Larralde y Juan Pablo II

Además de estos cierres, autoriades de Protección Civil de Nuevo León (PCNL) pidieron a los ciudadanos evitar zonas cercanas al Arroyo Topo Chico debido a que este canal se encuentra al 100% de su capacidad, lo que representa un riesgo inminente para las personas y automovilistas.

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